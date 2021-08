L’éthique de travail de Théo Maledon saluée par son coach

Théo Maledon a montré sa capacité de réaction après un match manqué. En grande difficulté face aux Pelicans deux jours plus tôt (5 points à 2/11 au tir, 1/7 à 3-points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 5 ballons perdus), le meneur d’OKC a retrouvé le droit chemin cette nuit face aux Warriors.

Sa prestation fut marquée de quelques coups d’éclat, comme lorsqu’il a réussi à se défaire de Jonathan Kuminga pour mieux scorer à 3-points sur son premier panier du match.

Maledon a aussi aligné une passe aveugle et une passe dans le dos dans le premier quart-temps. C’est également lui qui a fait passer son équipe devant d’un panier à 3-points à l’entrée du « money time » avant que le Thunder ne finisse par concéder un 13-0 fatal.

Confiance en son jeu et son travail

Auteur de 18 points, 6 rebonds et 5 passes décisives, l’ancienne pépite de l’ASVEL a montré que sa confiance en lui était restée intacte malgré son match précédent. Pour son coach en Summer League, Kameron Woods, la réussite du sophomore n’est due qu’à son travail, en particulier sur le tir extérieur (à 5/8 cette nuit).

« Tout d’abord, Théo est un travailleur acharné, donc tout ce qu’il accomplit sur le terrain est un hommage à l’intensité de son travail », a-t-il déclaré. « En ce qui concerne l’impact que cela peut avoir, il a travaillé sans relâche sur son tir et cela ouvre beaucoup de perspectives, non seulement pour lui mais aussi pour notre attaque. »

Il n’a manqué que la victoire pour valider sa prestation et, comme l’avait souligné Kameron Woods, quelques précieuses minutes en fin de match ont fait basculer la rencontre en faveur des Warriors. Un manque qu’il faudra combler dès ce soir face à Indiana.

« Je trouve que nous avons fait un assez bon travail dans le combat, en étant intenses défensivement et en exécutant le plan de jeu en attaque », a souligné Théo Maledon. « Je pense que nous pouvons en tirer une leçon : un match dure 40 minutes donc nous devons jouer et terminer le travail jusqu’à la ligne d’arrivée. Nous avons un autre match dans la foulée, donc ce sera une bonne occasion de tirer des leçons et de réparer ça. »