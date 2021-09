Les dessous de l’arrivée surprise de Russell Westbrook aux Lakers

C’est le transfert le plus médiatisé de l’été, l’arrivée de Russell Westbrook aux Lakers. Il y a un an, le même Westbrook avait quitté des Rockets en pleine crise pour rejoindre les Wizards, et alors qu’il avait été décisif pour arracher les playoffs aux côtés de Bradley Beal, il a refait ses valises, direction la maison, Los Angeles.

Un transfert qui s’est joué en quelques heures puisque The Athletic rappelle que les Lakers étaient sur le point de faire venir Buddy Hield, en provenance de Sacramento, mais aussi que le plan A n’était autre que DeMar DeRozan.

Tout commence dans la palace de LeBron James à LA, devenu la « war room » de chaque free agency avec Anthony Davis et semble-t-il Jared Dudley à ses côtés. Tout d’abord, le « King » liste ses priorités et la faisabilité d’éventuels échanges. Rapidement, les pistes Damian Lillard et Bradley Beal sont éliminées, et quatre noms se dégagent : Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Buddy Hield et Kyle Lowry. LeBron invite ainsi DeRozan chez lui à deux reprises, et l’ancien arrière des Raptors est évidemment ravi à l’idée de rejoindre les Lakers.

Les deux parties sont OK sauf qu’il faut désormais l’accord des dirigeants des Lakers, et Rob Pelinka valide l’idée d’un « sign-and-trade ». Il propose aux Spurs un duo composé de Kyle Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope. Mais l’offre reste sans réponse à la fois parce que les Lakers n’avaient pas assez d’argent à lui proposer, mais aussi parce que San Antonio était moyennement chaud.

Résultat : LeBron James prévient DeMar DeRozan que ça coince, et l’arrière des Spurs rejoindra finalement les Bulls avec un énorme contrat à la clé : 85 millions sur trois ans !

Les Lakers sur Buddy Hield ? Russell Westbrook demande son transfert

La piste DeRozan oubliée, place à Buddy Hield puisque les Wizards ont prévenu que Westbrook était intransférable. C’est beaucoup plus simple, et il n’ont besoin que de lâcher Kuzma et Montrezl Harrell. Les Kings sont prêts, et le matin de la Draft, Rob Pelinka se prépare à dégainer. Sauf que le deal arrive jusqu’aux oreilles de Westbrook, et il prévient le patron des Wizards. Il lui demande une faveur : trouver un moyen de le transférer aux Lakers pour qu’il puisse jouer chez lui, à Los Angeles. Il en a causé avec LeBron James et Anthony Davis, et ils sont prêts à l’accueillir, et même à faire évoluer leur rôle pour lui.

Quelques semaines auparavant, Russell Westbrook avait tenté de convaincre Bradley Beal qu’ils devaient tous les deux quitter DC. Beal avait refusé de le suivre dans cette idée, mais il n’a pas cherché à le retenir…

Alerté par son patron, le GM des Wizards, Tommy Sheppard, appelle Rob Pelinka pour jauger la situation. Les Lakers ont mis le pied dans la porte, et ils ne vont plus jamais le retirer. Leur proposition est solide : Kuzma, Harrell, Caldwell-Pope, et le 22e choix de la Draft. Pour les Wizards, c’est une aubaine puisqu’ils se débarrassent d’un très gros contrat sur plusieurs saisons pour s’offrir trois bons joueurs, un premier tour de Draft et une belle souplesse financière pour les années à venir.

Kyle Kuzma s’est vu aux Kings…

Le deal est conclu rapidement, et il fait un malheureux : Buddy Hield ! The Athletic confirme que les Kings ne savaient même pas que les Lakers avaient changé leur fusil d’épaule et qu’ils visaient Westbrook. Ils pensaient que l’affaire étaient entendue, et c’est ce que confirmera Kyle Kuzma, qui avait préparé ses valises pour Sacramento.

« J’étais un peu choqué parce que je pensais que j’allais à Sac « , avait-il indiqué. « L’échange pour Buddy Hield, ce truc était fait. Je pensais dans ma tête : ‘Ok, bien, me voilà à Sacramento, à 45 minutes de vol, pas mal’. Je me voyais aller à Napa. Mais ensuite, sorti de nulle part, on me dit : tu vas à Washington ».

Quant à Ted Leonsis, le patron des Wizards, il s’est fait une raison, et il y a quelques semaines, il pointait du doigt le manque de loyauté de Westbrook qui rebondit de franchise en franchise depuis son départ du Thunder…

« Je m’occupais (du trade de Russell Westbrook) pendant que nous annoncions la prolongation d’Alex (Ovechkin). Je n’ai pas pu m’empêcher de comparer. Vous avez un grand joueur avec Russell Westbrook qui a joué à OKC mais qui a voulu être échangé. Il est parti à Houston mais a fini par demander un transfert. Et un an après son arrivée aux Wizards, il voulait rejoindre les Lakers. C’est une personne et un joueur incroyables. Mais j’imagine que c’est la différence entre la NHL et la NBA. »