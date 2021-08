DeMar DeRozan rejoint les Bulls pour 85 millions de dollars !

Il était très enthousiaste à l’idée de rejoindre LeBron James aux Lakers pour jouer dans sa ville natale, et il avait aussi discuté avec les Clippers ce mardi. Finalement, DeMar DeRozan va revenir sur la côte Est puisque The Athletic annonce qu’il va signer un contrat de 85 millions de dollars sur trois ans !

C’est dans le cadre d’un « sign-and-trade », et les Spurs reçoivent, en échange, Thaddeus Young, Al-Farouq Aminu, un premier tour de Draft (2025) et deux seconds tours de Draft (2022 et 2025).

Il y a quelques jours, DeMar DeRozan expliquait qu’il voulait jouer absolument le titre, et qu’il n’en faisait pas une question d’argent. Finalement, il rejoint une franchise qui n’a pas joué les playoffs, mais qui est très ambitieuse puisqu’elle avait déjà signé Lonzo Ball lundi soir, après avoir récupéré Nikola Vucevic en cours de saison.

Billy Donovan possède désormais tous les atouts pour ramener les Bulls vers les sommets, mais la concurrence est très relevée au sommet de l’Est avec les Bucks évidemment, mais aussi le Heat et les Nets.

Côté Chicago, on avait évoqué un « sign-and-trade » impliquant Lauri Markkanen aux Spurs, mais le Finlandais est toujours aux Bulls pour l’instant.

INTERSAISON DES CHICAGO BULLS

Arrivées : Lonzo Ball (Pelicans), Alex Caruso (Lakers), DeMar DeRozan (Spurs)

Départs : Tomas Satoransky, Garrett Temple (Pelicans), Daniel Theis (Rockets), Thaddeus Young (Spurs)