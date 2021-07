Comment une réunion secrète entre LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook a tout changé

Outre la Draft, c’est la grosse information de cette soirée de jeudi : Russell Westbrook va rejoindre les Lakers en échange de Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell et du 22e choix de la Draft 2021.

Tout ceci sera totalement officiel le 6 août prochain et aurait été imaginé il y a maintenant deux semaines, nous apprend le Los Angeles Times.

En effet, Russell Westbrook est allé chez LeBron James, en compagnie d’Anthony Davis, pour évoquer une possible réunion des trois stars à Los Angeles. Les trois joueurs ont décidé de mettre leur ego de côté pour viser le titre, remporté en 2020 par les Lakers mais perdu cette saison.

Le MVP 2017 a mis l’accent sur son intention de gagner enfin cette bague (même s’il s’est toujours défendu de courir après), surtout chez lui, dans sa ville natale, alors qu’il avait joué à UCLA.

LeBron ailier-fort ; Davis pivot

Quant à LeBron James et Anthony Davis, ils ont confirmé qu’ils étaient prêts à changer de poste pour le bien du groupe. Le premier va davantage devenir un ailier-fort, le second évoluer plus au poste de pivot. Le MVP des Finals 2020 sera alors soulagé de la création, qu’il pourra laisser à Westbrook même si ce n’est dernier a assuré n’être pas contre jouer sans ballon, puisqu’il l’a déjà fait à Houston à côté de James Harden.

De belles promesses donc, qu’il faudra surtout mettre en application car cette association, si elle fait rêver sur le papier, est loin d’être évidente et complémentaire sur le parquet. Les Lakers vont devoir trouver des shooteurs pour entourer ce nouveau « Big Three ».