DeMar DeRozan intéressé par les Lakers ?

« Je n’ai jamais été dans cette situation auparavant dans ma carrière, le fait d’être complètement free agent. Je n’ai aucune idée de ce qui m’attend. Ce n’est pas quelque chose à laquelle j’ai pensée… »

Voilà ce que déclarait DeMar DeRozan il y a quelques semaines. Après une dernière année de contrat à 27.7 millions de dollars, l’arrière des Spurs fait partie des free agents les plus cotés de l’été, et selon le LA Times, il aurait l’intention de revenir à Los Angeles, et plus exactement aux Lakers. On écrit « revenir » car c’est un gamin de Compton et il a étudié à USC. Comme Paul George, il aimerait jouer pour une franchise de sa ville, et de préférence aux côtés de LeBron James et Anthony Davis.

Prêt à retrouver sa « ville natale » ?

C’est ce qu’il avait d’ailleurs confié en novembre dernier alors que des rumeurs d’échange circulaient. Même si l’affaire ne s’était pas faite, il semblait très touché à l’idée de porter le maillot de « sa ville natale ».

« Etre désiré par une équipe qui vient juste de remporter le titre, comment ne pas ressentir quelque chose ? Surtout pour moi, qui suis de Los Angeles. C’est dingue, l’équipe de ma ville natale me veut ! Ils viennent de gagner le titre et ils me veulent… C’est clairement fou de voir ça, mais tout le monde est au courant du maillot que je porte. Je vais me donner à fond et le représenter du mieux possible. »

Le quotidien rapporte d’ailleurs qu’il pourrait y retrouver Kyle Lowry puisque le meneur All-Star est aussi intéressé par cette piste. Sauf que les Lakers ont d’autres ambitions puisqu’ils viseraient Chris Paul ou Russell Westbrook.

Un sign-and-trade comme unique solution ?

Quoi qu’il en soit, ce sera très compliqué pour DeMar DeRozan de rejoindre les Lakers. Même si les champions NBA 2020 n’ont que six joueurs sous contrat (LeBron, Davis, Caldwell-Pope, Kyle Kuzma, Marc Gasol et Alfonzo McKinnie), ils sont déjà dans le rouge, et ne peuvent pas se payer un joueur comme Chris Paul ou l’arrière des Spurs. Et ce même si Montrezl Harrell fait une croix sur sa deuxième année à 9.7 millions de dollars.

Reste la solution du sign-and-trade, contre un Caldwell-Pope et/ou un Kuzma, mais ça va plomber les finances avec un joueur qui fêtera ses 32 ans dans 15 jours. Sans oublier qu’il faudra encore signer et/ou prolonger une dizaine de joueurs avec une marge de manœuvre très limitée.

Mais les Lakers ne sont plus à une prouesse près si DeMar DeRozan tient vraiment à les rejoindre…