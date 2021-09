Kyle Kuzma avait préparé ses valises pour Sacramento

Kyle Kuzma était passé entre les gouttes depuis son arrivée en 2017, un petit exploit au regard de la multitude de changements d’effectifs opérés par les Lakers ces quatre dernières années. Mais cette fois, le poste 3-4 n’y a pas coupé, et a fait les frais d’un nouveau recrutement XXL en étant transféré dans le « blockbuster deal » qui a envoyé Russell Westbrook aux côtés de LeBron James et Anthony Davis.

Interrogé sur ses derniers instants passés en « Purple & Gold », Kyle Kuzma a confié qu’il a senti le vent tourner quelques jours avant que tout soit officialisé. « Honnêtement, je ne savais rien, mais quatre à cinq jours avant la « free agency », j’ai senti que ça allait arriver », a-t-il déclaré sur « No Chill With Gilbert Arenas ».

Du potentiel à exploiter à Washington

Il a surtout confessé avoir été d’abord choqué, une fois son trade acté. Pas par le fait d’être transféré et de devoir tourner la page après quatre saisons à LA, mais parce qu’il ne pensait pas atterrir à Washington. Avant les Wizards, les rumeurs faisaient en effet état d’un trade avec les Kings, impliquant notamment le shooteur Buddy Hield.

« J’étais un peu choqué parce que je pensais que j’allais à Sac « , a-t-il indiqué. « L’échange pour Buddy Hield, ce truc était fait. Je pensais dans ma tête : ‘Ok, bien, me voilà à Sacramento, à 45 minutes de vol, pas mal’. Je me voyais aller à Napa. Mais ensuite, sorti de nulle part, on me dit : tu vas à Washington ».

Aucune rancœur envers les Lakers

Même s’il a finalement dû traverser le pays, Kyle Kuzma s’est assez vite accommodé de sa nouvelle destination, atterrissant au sein d’une équipe remodelée dans laquelle il va avoir l’opportunité de se montrer à nouveau.

« J’étais super excité, évidemment, parce que c’est une meilleure situation. Aller à Sacramento aurait été amusant, je serais devenu fou, c’est sûr. Mais avoir l’opportunité de jouer avec Brad Beal, quelqu’un qui essaie vraiment d’être un winner dans cette ligue, c’est juste l’opportunité parfaite. C’est un tueur. Il a été l’un des meilleurs marqueurs de la ligue pendant plusieurs années, et il y a beaucoup de joueurs revanchards ».

Le joueur a ajouté être parti en bon terme avec la franchise des Lakers, dans laquelle il a grandi depuis quatre ans.

« Il n’y a que de l’amour. Même quelques jours après le trade, on était ensemble », a-t-il poursuivi. « Les Lakers ont été une famille depuis le départ, et même après que je sois parti, je recevais des messages de Jeanie (Buss, la propriétaire), Rob (Pelinka, vice-président des opérations basket), même des responsables des équipements ou des agents de la billetterie, chacun me disant : ‘On espère que tu auras du succès dans ta carrière, que tu feras ci et ça’. Il n’y avait pas d’amertume ».