Pour attirer Buddy Hield, les Lakers auraient besoin d’un coup de main de Montrezl Harrell…

A défaut de retrouver les playoffs, les Kings ont trouvé leur duo d’avenir, et il s’agit de De’Aaron Fox et de Tyrese Haliburton. Ils sont intouchables, et les dirigeants vont essayer de bien les entourer, et depuis plusieurs jours, il se murmure que Buddy Hield a son billet de sortie.

Considéré comme l’un des meilleurs shooteurs de la NBA, le Banaméen s’est souvent pris la tête avec Luke Walton, et sans doute que c’est le bon moment pour changer d’air. D’autant que les Lakers seraient très intéressés par son profil, et il y a quelques jours, on évoquait un « swap » avec Kyle Kuzma.

Mais The Athletic explique que pour des raisons salariales, les Lakers doivent se séparer d’un joueur supplémentaire, et l’idéal serait que Montrezl Harrell fasse jouer sa « player option » à 9.7 millions de dollars, pour ensuite être envoyé avec Kuzma aux Kings. Ce tandem Kuzma-Harrell séduirait Sacramento, et donc la balle est dans le camp d’Harrell.

De son côté, Hoopshype explique que l’ancien meilleur sixième homme de la NBA n’a toujours pas pris de décision sur son avenir. Il faut dire qu’il s’est souvent plaint de son sort, et la tendance est plutôt à tester le marché plutôt que de rempiler aux Lakers. A moins qu’il ne soit satisfait de rejoindre Sacramento…

Quant à Hield, il intéresse depuis longtemps les Sixers, et cette piste pourrait être réactivée.