Les Lakers auraient discuté d’un transfert pour Buddy Hield

Si on parle de Chris Paul, Russell Westbrook, Kyle Lowry ou DeMar DeRozan, les Lakers auront du mal à faire venir un de ces joueurs cet été, car la franchise n’a quasiment aucune marge de manœuvre financière.

La seule solution pour récupérer du shoot et/ou de la création, c’est sans doute via un échange, mais le trade d’Anthony Davis a déjà privé le club d’une bonne partie de ses atouts, et Los Angeles va peut-être devoir se rabattre sur des joueurs moins cotés. Du côté de The Athletic, on évoque ainsi des plans B, et notamment Buddy Hield.

Le shooteur des Kings est ainsi loin d’être intouchable à Sacramento, et les Lakers auraient discuté de son cas, en échange notamment de Kyle Kuzma, qui intéresse également d’autres franchises.

Le recrutement de Buddy Hield serait moins clinquant que les noms évoqués ces derniers jours, mais il est sans doute davantage réaliste pour Los Angeles, et le Bahaméen reste l’un des meilleurs artilleurs de NBA.