Aleksej Pokusevski déjà très attendu pour sa deuxième campagne NBA

Évoluant un temps au poste de meneur la saison passée, après un passage par la « bulle » de la G-League, Aleksej Pokusevski a vécu une saison rookie peu commune avec Oklahoma City. Du haut de ses 2m13 (pour 87 kg seulement), le jeune joueur serbe a incarné le « tanking » de son club, avec cette expérience à la mène, ou du moins, à la création. Une expérience qui semble tout de même appelée à être renouvelée.

Une première saison en deux temps

Avec le succès rencontré par Giannis Antetokounmpo avec les Bucks, le Thunder se prend à son tour à rêver d’un avenir doré derrière le talent d’un grand échalas maigrelet venu du Vieux Continent. Dans le cas d’OKC et de Poku, il s’agit davantage de prendre le temps de développer ses talents, quitte à tester la patience de leurs fans.

« J’ai progressé en tant que joueur sur le terrain et en tant que professionnel en général », expliquait récemment Aleksej Pokusevski sur le site du Thunder. « Je maîtrise mieux le jeu et je peux lire les actions plus facilement maintenant. On sait ce qu’on veut faire, ce qu’on veut construire ici. En fin de compte, il faut apprendre et rester concentré sur ce qu’on veut accomplir. »

Auteur d’une saison à 8 points, 5 rebonds et 2 passes de moyenne, dont 11 points, 5 rebonds et 3 passes après la pause du All-Star Game, « Poku » a finalement présenté deux visages : d’abord, celui logiquement craintif de l’adolescent frêle qui débarque dans un monde impitoyable de brutes épaisses, et puis ensuite, après le All-Star Break donc, celui presque enivrant d’un joueur au talent évident qui peut tout bien faire sur un terrain de basket.

L’objectif de sa deuxième saison sera bien sûr de rester sur la même dynamique, celle qui l’a notamment vu finir à 29 points et 8 rebonds, dont un joli 6/9 à 3-points. Sa combinaison de taille et de qualités techniques en fait un des espoirs annoncés dans la lignée de Kevin Durant, un autre ancien du Thunder bien sûr…

« Le gros changement dans sa saison est arrivé quand il est revenu de la bulle [de la G-League] », confirme Sam Presti, le GM d’OKC. « On a donné la priorité à ce qui est dans son intérêt sur le long terme de façon à réaliser nos objectifs : le faire jouer dans la bulle et lui donner la balle en main un peu plus souvent pour qu’il se sente plus à l’aise. Il a pu jouer beaucoup de matchs avec beaucoup de joueurs différents sans avoir à gérer les déplacements. Il était simplement dans un tout nouvel environnement et on a constaté ses progrès à son retour. »

Entre renforcement musculaire, travail et altruisme

En vacances depuis la fin du mois de mai dernier, Aleksej Pokusevski n’a pas été sollicité pour la ligue d’été mais a pour le coup suivi un programme particulier mis en place par sa franchise, visant à le rendre plus fort physiquement et plus endurant en général. Sam Presti s’estimait très satisfait des efforts consentis par sa dernière pépite.

Après avoir essuyé les plâtres cette année, Poku va pouvoir jouer plus libéré pour sa deuxième saison. Il aura encore des choses à apprendre, mais le plus gros semble déjà derrière lui.

« Nos standards sont élevés », ajoute l’entraîneur en chef, Mark Daigneault, « mais il a accepté cette donne. Il a fait tout ce qu’on lui a demandé de faire. J’ai été particulièrement impressionné par sa capacité à nous organiser pour quelqu’un qui ne joue pas vraiment sur ce poste [de meneur]. Il a simplifié son jeu, il l’a rendu plus propre mais sans sacrifier ses qualités de créateur. [La saison passée] devrait lui avoir fourni du bon carburant. Il y a de quoi être optimiste avec lui. »

Non sans rappeler son compatriote Nikola Jokic, MVP en titre de la Ligue, qui avait repris à son compte l’idée « qu’une passe était toujours plus savoureuse qu’un panier, car la première fait deux heureux », Aleksej Pokusevski est avant tout un joueur altruiste, qui lâche le ballon facilement quand il voit un coéquipier démarqué. Et c’est peut-être là le salut du Thunder qui cherche encore une autre star à aligner à côté de Shai Gilgeous-Alexander, prolongé cet été pour un contrat maousse costaud (172 millions de dollars sur cinq ans)…

« J’essaye de rendre mes coéquipiers meilleurs, en les trouvant en mouvement ou sur une position ouverte. Avec une passe, tu fais deux heureux. Offensivement, il s’agit simplement de bien utiliser mes appuis et prendre les bons espaces. Il faut toujours garder un contact visuel avec le joueur qui a la balle. J’ai appris à plutôt bien utiliser ma taille en défense. Je dois simplement garder le joueur en face de moi. Je ne dois pas forcément être trop proche de lui parce que j’ai de longs bras et je peux plutôt bien contester tous les tirs. »

Aleksej Pokusevski va en tout cas entamer sa deuxième saison en NBA avec beaucoup d’espoirs sur ses frêles épaules. De son côté, sa franchise continuera de le protéger et le mettre en situation de réussir. À 20 ans seulement, Poku a encore du temps devant lui pour trouver la meilleure carburation.