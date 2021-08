Shai Gilgeous-Alexander bien conscient de sa chance au Thunder

A 24 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne la saison passée, Shai Gilgeous-Alexander avait tout d’un All Star… sauf les résultats collectifs ! Avec son Thunder qui a décidé de « tanker » pour continuer à accumuler les choix de Draft et les jeunes joueurs à haut potentiel, le jeune meneur canadien a certes réalisé sa saison la plus aboutie d’un point de vue personnel, mais son équipe a évidemment souffert de son absence sur la majorité de la saison.

Limité à 35 matchs la saison passée, et privé de sélection canadienne à cause de ses mêmes problèmes à la voûte plantaire, SGA a néanmoins poursuivi sa progression entamée du côté de Los Angeles, chez les Clippers en 2018-19. Après un été studieux à se reposer et à retrouver la forme physique, l’ancien de Kentucky est apparu motivé à bloc pour reprendre sa marche en avant. Et celle de sa franchise.

« Ça s’est bien passé. Evidemment, quand vient l’été, on part tous dans des directions différentes. Je rentre au Canada et les autres gars s’en vont un peu partout dans le pays, et dans le monde comme on a pas mal de joueurs étrangers. Mais c’était bien de les revoir. De voir le travail qu’ils ont réalisé pendant l’été. De voir les progrès qu’ils ont réalisés. J’ai hâte de reprendre la saison. »

Pour ce qui était finalement une pré-rentrée, avec les retrouvailles avec ses coéquipiers, dont Théo Maledon et Aleksej Pokusevski qui ont passé l’essentiel de leur été en Oklahoma, Gilgeous-Alexander a également pu apprécier sa prolongation de contrat. Signé pour cinq ans supplémentaires à hauteur de 172 millions de dollars, SGA a de quoi garder le sourire à vie désormais…

« C’était une super sensation. C’est quelque chose dont on rêve et pour quoi tu travailles dur. Mais même quand tu travailles dur et que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, rien n’est jamais promis. Peu importe le travail que tu as réalisé ou le temps que tu y as passé. C’est quelque chose que j’apprécie vraiment à sa juste valeur. Je vais en profiter au maximum et je remercie au passage les décideurs de la franchise et nos fans de me soutenir autant et de me faire confiance pendant ce processus de reconstruction. »

Quatrième pire bilan de la Ligue la saison dernière, avant-dernier de la conférence Ouest, le Thunder voudra faire mieux cette saison. Du moins en début de saison pour voir si ses jeunes pousses, menées par Shai Gilgeous-Alexander, peuvent vraiment tenir face à la concurrence toujours aussi rude de la conférence Ouest.