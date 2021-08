Shai Gilgeous-Alexander, le présent et le futur du Thunder

Lorsque Shai Gilgeous-Alexander a foulé les parquets NBA cette année, OKC a remporté 16 matchs sur 35 possibles. Autrement dit, la franchise de Sam Presti, presque condamnée aux tréfonds de la conférence Ouest après les départs de Chris Paul et Dennis Schröder, avait le potentiel pour se mêler à la course au play-in.

Malheureusement, la blessure du Canadien a mis fin aux maigres espoirs de playoffs et l’équipe de Sam Presti a connu un affreux bilan de 3 victoires pour 26 revers pour terminer la saison.

Un meneur qui rassemble

Nouveau « franchise player », Shai Gilgeous Alexander a produit sa meilleure saison en carrière à quasiment 24 points (51% au tir, 42% de loin et 80% sur la ligne), 6 passes et pratiquement 5 rebonds de moyenne. De quoi convaincre le management de lui offrir un contrat max à 172 millions de dollars sur 5 ans.

Echangé contre Paul George pour en faire le visage de la franchise, l’arrière progresse d’année en année, il a clairement profité du passage de Chris Paul pour s’imprégner de ses qualités de gestionnaire.

Chouchou de Doc Rivers lors de son année rookie, ce « combo guard » de quasi 2 mètres étonne par son flegme et sa maturité. « Shai est très intelligent et il comprend la dynamique de l’équipe. Il comprend la confiance qu’il peut amener à cette équipe et ce que ça peut engendrer de positif. Il est de nature optimiste, ce qui est formidable, surtout dans le monde d’aujourd’hui. Il vient tous les jours à la salle avec le sourire. » témoigne Sam Presti. Il est prêt à travailler car c’est un énorme compétiteur. »

« Il nous mène sur et en dehors du parquet. Son éthique de travail est irréprochable, que ce soit sur le terrain, à la salle de musculation, aux soins. Peu importe les décisions qu’il prend, c’est toujours dans le but de s’améliorer et d’améliorer l’équipe. » assure un Darius Bazley également en pleine progression.

Un menace permanente pour les adversaires

SGA est arrivé dans la ligue avec un style délié tout en facilité. Pour autant, il n’hésite pas à provoquer les défenses adverses. Avec ses 25 « drives » par match, il est même le leader des arrières dans ce domaine et il se montre efficace avec 13 points et 55,4% de réussite dans cette configuration.

Mais le 11e choix de draft n’est pas seulement un scoreur puisque les stats avancées démontrent qu’il essaie de trouver un partenaire 48% du temps quand il entre dans la raquette. Cette alternance le rend imprévisible et permet à ses partenaires de prendre des tirs faciles. « Il provoque des tirs efficaces pour lui-même mais aussi pour les autres. Il est très à l’aise dans la peinture car il crée pour l’équipe mais peut aussi aller sur la ligne des lancers. C’est la marque d’un joueur décisif et il est sur la bonne voie » pense Mark Daigneault. « Il nous permet de jouer un basket basé sur un jeu collectif où tout le monde est en mesure de prendre des décisions avec ou sans ballon. »

« Maintenant il faut le prendre à deux, gérer ses rotations défensives et ces équipes qui vous forcent à cela sont les plus difficiles à défendre. »

Des qualités de compréhension du jeu qui ne sont pas données à tout le monde. « Il aime analyser ce qu’il se passe autour de lui. C’est assez impressionnant pour un jeune joueur. Il est fantastique sur le terrain, il ne pense pas aux statistiques ni même aux récompenses individuelles. Il ne pense qu’à la compétition. » dixit Coach Daigneault.

SGA est devenu la pièce maitresse du système Thunder. Sa capacité à tout-faire offre désormais de belles perspectives d’avenir à la franchise en quête d’un successeur à Russell Westbrook. « Maintenant les adversaires font face à un dilemme. Vous jouez face à un joueur capable de dégainer à 3-points en sortie de dribble, qui va beaucoup de fois dans la peinture, obtient les fautes et ressort pour offrir des shoots faciles à ses partenaires. » analyse l’entraineur.

De quoi rendre son équipe dangereuse pour les années à venir. « Maintenant il faut le prendre à deux, gérer ses rotations défensives et ces équipes qui vous forcent à cela sont les plus difficiles à défendre. »