Darius Bazley bosse dur pour exprimer son plein potentiel

À l’époque, Darius Bazley avait défrayé la chronique en revenant sur sa décision de jouer pour la fac de Syracuse (se mettant Jim Boeheim à dos) pour passer par la G-League… avant de tout laisser tomber pour devenir le stagiaire le mieux payé de la planète avec un contrat d’un million de dollars pour un « stage » de trois mois chez New Balance, son sponsor actuel. Il allait devenir l’exemple de ce qu’il ne faut surtout pas faire pour arriver en NBA…

Mais, deux ans plus tard, passé de 5 points, 4 rebonds sa saison rookie à 14 points, 7 rebonds cette année, l’ailier fort continue sa progression sous le maillot du Thunder. Le gaucher a même fini très fort sa deuxième campagne professionnelle, à l’âge tendre de 21 ans, en tournant à 17 points de moyenne sur les 19 derniers matchs de la saison.

« J’ai beaucoup mûri »

« Les saisons passent vite. L’année passée, je n’étais qu’un rookie… », soufflait-il ainsi en fin de saison. « J’ai le sentiment d’avoir beaucoup grandi en tant que joueur et en tant que personne. Entre le début et la fin de cette saison, j’ai beaucoup mûri avec les différentes opportunités et les expériences que j’ai eu la chance de vivre. »

Débarqué dans le grand bain à 19 ans, sans aucune expérience ni de NCAA, ni de G-League, Darius Bazley se lançait un peu à l’aveuglette. Mais, performant dans la « bulle « d’Orlando après quatre mois de pause qui lui ont fait le plus grand bien, il a de nouveau repris son ascension cette saison, parvenant notamment à rebondir après un hiver délicat, face à des défenses qui commencent à le connaître.

« Il a constamment effectué beaucoup de travail, à la fois physiquement et techniquement, un travail qu’il n’avait pas pu faire pendant l’intersaison », ajoute le boss, Sam Presti. « Il a pu avoir une sorte de mini-intersaison pendant sa blessure et je pense que c’est une des raisons pour lesquelles il a fini la saison si fort. »

Absent du 11 mars au 10 avril à cause d’une blessure à l’épaule gauche, Darius Bazley a profité de ce repos, de rééducation et de renforcement musculaire pour se remettre l’épaule, mais aussi la tête, à l’endroit.

« Il commence vraiment à comprendre combien il est athlétique et costaud »

Parfois trop timide et pas assez confiant en lui et en ses capacités, Darius Bazley a tendance à hésiter et, par suite, à perdre le fil de son jeu… Mais là aussi, il y a du progrès.

« Il commence vraiment à comprendre combien il est athlétique et costaud et il gagne progressivement en confiance », affirmait ainsi Mark Daigneault après un match à 26 points face à Washington fin avril. « On a simplement appuyé sur l’interrupteur. On adore voir ça. Il va faire des erreurs, il ne va pas être parfait mais son agressivité et sa force en font le type de joueur qu’on pense qu’il peut devenir. »

Un peu trop petit à 2m03 pour remplir le poste de pivot, Darius Bazley est beaucoup plus à l’aise quand on lui donne le ballon pour créer en partant de l’extérieur. Là, ses qualités d’accélération et d’explosivité font de lui un joueur redoutable, surtout avec sa capacité à finir au cercle de la main droite comme de la main gauche.

En plein doute sur son shoot à 3-points cette saison, notamment en début de saison, il a réussi à rectifier le tir petit à petit. Mais, à 29% sur la saison, son tir au-delà de l’arc est clairement encore en plein chantier…

« Il y avait une grande part d’humilité dans le groupe »

« Il ne faut jamais monter trop haut ni descendre trop bas », relativisait-il dans une autre interview au site du Thunder pendant la saison. « Notre objectif est toujours de jouer dur et de progresser. »

Malgré les défaites qui se sont accumulées tout au long de la saison pour le Thunder, Darius Bazley et ses jeunes coéquipiers ont continué à tracer leur route. Qu’il vente ou qu’il neige.

« On n’a pas été parfait mais l’identité de cette équipe est de continuer à avancer et c’était comme ça grâce à l’environnement qu’on a créé », confirme le coach, Mark Daigneault. « Quand quelqu’un était dans le dur, le groupe le remettait sur les bons rails et tout le monde s’y mettait. Il y avait une grande part d’humilité dans le groupe et c’était vraiment impressionnant d’en faire partie. »

Défensivement, Darius Bazley présente également un profil intéressant car il peut à la fois s’occuper d’ailiers mais aussi d’arrières. Cette saison, il a été mis à l’épreuve et le natif de Boston en ressort grandi.

« Je pense que c’était nécessaire pour moi de passer par ces épreuves »

« C’était nécessaire pour moi de passer par ces épreuves. Je me voyais bien défendre contre des ailiers plus costauds et des arrières plus petits à l’avenir. Maintenant, je suis heureux d’avoir pu en faire l’expérience. »

Evidemment perfectible à seulement 21 ans, et deux saisons professionnelles derrière lui, Darius Bazley est en tout cas conscient que sa troisième année de contrat va être fondamentale pour la suite de sa carrière. En progression statistique ces deux dernières saisons, il va désormais devoir peser dans les résultats de son équipe aux côtés des cadres que sont Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort (voire Kemba Walker).

« La plus grande leçon de la saison, c’est ce vers quoi je tends et ce vers quoi l’équipe tend, ça se trouve dans les détails. On doit simplement continuer à travailler sur les petites choses. Ça peut être aussi simple que de communiquer en défense, communiquer sur la transition, regarder les vidéos. Tout ça se trouve dans les détails. Je retire beaucoup de choses de cette saison. Cette intersaison, je vais donner la priorité à la constance, rester sérieux en salle de muscu et aussi sur le terrain. »

C’est à ce prix que Darius Bazley fera taire les ultimes critiques qui en faisaient l’exemple à ne pas suivre…