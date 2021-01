Contre des défenses mieux préparées, Darius Bazley face à un nouveau challenge

Darius Bazley est dans le dur depuis un peu moins de deux semaines. Plutôt performant dans la « bulle » en fin de saison dernière, le sophomore a également très bien débuté sur les sept premiers matchs de l’exercice 2020/21, tournant à plus de 13 points en moyenne à 44% de réussite au tir.

Or depuis six matchs, il a vu sa production dégringoler à 7.5 points à 30% de réussite. Un changement que son coach, Mark Daigneault, attribue notamment aux défenses adverses qui ont adapté leur façon de le contenir.

« La raison pour laquelle il est défendu différemment est due à la série de matchs qu’il a disputés, où il a montré ce dont il est capable », a déclaré le coach d’OKC à The Oklahoman. « Et quand vous faites ça, quand vous jouez comme ça, l’adversaire va vous remarquer et va adapter son plan de jeu contre vous. C’est comme ça que ces joueurs évoluent. C’est comme ça que les grands joueurs grandissent. Ça fait partie du processus qui vous permettra de devenir un très bon joueur, ce qu’il sera ».

Dans leurs « scouting reports », les adversaires du Thunder privilégieraient ainsi la défense de la peinture face à Darius Bazley et sa dimension athlétique impressionnante, quitte donc à le laisser ouvert à 3-points.

Pour ne rien arranger, son pourcentage de réussite de loin a chuté de 35% la saison dernière à 27% cette saison. Pour progresser et reprendre la main face aux défenses adverses, Darius Bazley va donc devoir faire évoluer sa palette offensive. Le défi devant lui l’oblige également à travailler sur son mental afin de ne pas se frustrer.

« Ce qui compte pour moi, c’est que ma concentration doit être meilleure », a-t-il estimé. « C’est tout ce qui compte. Je ne me soucie pas vraiment des options prises par la défense adverse sur moi. Je dois être meilleur. Mais c’est clair que les autres équipes ont légèrement changé leur approche ».