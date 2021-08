OKC casse sa tirelire pour Shai Gilgeous-Alexander

Les meilleurs joueurs de la Draft 2018 peuvent prolonger dès cet été, et ainsi leurs équipes évitent qu’ils ne soient free agent en 2022, et avant Luke Doncic, et après Trae Young, c’est au tour de Shai Gilgeous-Alexander qui vient d’accepter de prolonger aux Thunder pour 172 millions de dollars sur cinq ans. C’est un minimum, et comme Young, ce contrat peut atteindre 207 millions de dollars en fonction des différents critères.

Pas encore All-Star, l’arrière du Thunder avait débuté sa carrière aux Clippers avant d’être au coeur de l’échange impliquant Paul George. OKC avait vu juste puisque SGA s’est vite imposé comme le leader de l’équipe, et le voilà récompensé avec le plus gros contrat possible.