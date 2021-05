Pour le dernier match de sa saison, le Thunder voulait tenter des coups, et expérimenter plusieurs choses. L’une d’entre elles consistait à faire de leur grand prodige serbe, Aleksej Pokusevski, le meneur attitré. Ou, du moins, le placer à l’initiative de l’attaque.

Ça s’est plutôt bien passé globalement, avec « Poku » qui a réussi ses cinq premiers tirs pour 13 points en premier quart, en route pour sa meilleure performance de la saison à 29 points (à 10/19 aux tirs dont 6/9 à 3-points).

Dans le même temps, le rookie d’Oklahoma City a également reconnu que ça n’avait pas toujours été évident de porter autant le ballon, se faisant pincer pour un porter de balle… puis écopant d’un avertissement pour anti-jeu, pour avoir tapé de rage dans la balle.

« C’était difficile. Je n’ai pas répondu de la meilleure manière », a-t-il réagi dans The Oklahoman. « Je suis sûr que je peux faire mieux. Mais je pense que je peux jouer à ce poste. Je me suis senti bien, à l’aise dans ce rôle. Quand j’étais jeune en Europe, je jouais sur les postes arrières. Ce n’est pas quelque chose de nouveau pour moi. C’est quelque chose de nouveau en NBA c’est sûr. Le coach croit en moi. C’était sympa. »

Une grosse intersaison à venir

Avec 8 points, 4 rebonds et 2 passes de moyenne pour sa campagne de débutant, Aleksej Pokusevski a montré de jolis éclairs de génie avec le Thunder. Mais il est encore trop léger, trop frêle, et tout simplement trop « vert » pour peser encore de tout son poids. Ça va venir…

« Entre le début de saison et maintenant, on voit qu’il y a un véritable travail de développement avec des résultats tangibles. Cette performance devrait être un bon coup de boost pour lancer son intersaison », ajoute Mark Daigneault. « Ça va être une énorme, énorme intersaison pour renforcer son physique. De la première à la deuxième année, il y a beaucoup de progrès à faire. S’il progresse vraiment sur son corps, et ajoute ça à l’expérience qu’il vient d’acquérir cette saison, alors il y aura beaucoup de raisons d’être optimiste quand il reviendra chez nous la saison prochaine. »

Cet enthousiasme est partagé par le joueur qui, on le rappelle, n’a encore que 19 ans et deux saisons pros seulement dans les jambes : « Je suis content de cette saison, mais je suis encore plus enthousiaste pour la suivante. »