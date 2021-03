Dans l’ombre de Shai Gilgeous-Alexander, Théo Maledon, Luguentz Dort ou encore Darius Bazley, Aleksej Pokusevski n’en reste pas moins l’un des joueurs les plus prometteurs d’OKC. Mais avant d’exploiter pleinement tout son potentiel, il lui faudra beaucoup travailler (et se renforcer physiquement, lui qui est annoncé à 86 kilos).

Âgé de seulement 19 ans, l’intérieur serbe a en tout cas réussi hier soir le meilleur match de sa jeune carrière, en compilant 23 points, 10 rebonds et 4 passes (avec cinq tirs à 3-points), contre les Grizzlies. Une performance de choix pour « Poku », devenu le second plus jeune joueur à inscrire au moins 20 points avec le Thunder (ou les Sonics), derrière Kevin Durant. En revanche, personne n’a réussi de double-double en étant plus jeune que le 17e choix de la Draft 2020, avec Oklahoma City ou Seattle.

Au-delà de sa belle ligne de stats, Aleksej Pokusevski a surtout été l’un des grands artisans de la victoire de son équipe, face à Memphis. Un succès acquis dans la douleur, à l’issue d’un super quatrième quart-temps, remporté 38 à 22 par le Thunder. Présent du début à la fin, dans ce dernier acte, le Serbe s’est d’ailleurs avéré précieux par sa capacité à étirer et organiser le jeu, capter des rebonds et protéger le cercle. Pour le plus grand bonheur de son coach, ravi des récents progrès de son intérieur.

« Il est clairement sorti de sa boîte [hier soir], mais vous devez aussi vous souvenir qu’il semblait différent en G-League, dans la « bulle », puis contre Dallas [à son retour] », rappelle Mark Daigneault notamment dans les colonnes de The Oklahoman. « J’estime qu’il est important d’observer [la situation dans sa globalité]. Ce ne sera jamais linéaire mais plutôt un pas en arrière puis un pas en avant. Et [hier soir], ça a même été un pas en arrière, deux pas en avant. Donc désormais, il sait à quoi ressemble un match de ce type, ce qui lui donne de la confiance. Et la prochaine fois qu’il fera un pas en arrière, ce qui se produira, il saura que ça fait partie du développement et qu’il peut passer l’obstacle. Je pense que lorsque vous répétez ce processus et que vous engrangez de l’expérience, c’est de là que viennent la confiance et la régularité. »

Un passage bénéfique en G-League

Auteur d’un bon premier match de reprise contre les Mavericks (14 points, 8 rebonds, 3 passes et 2 contres), pour son retour de la « bulle » de G-League, Aleksej Pokusevski a donc fait encore mieux face aux Grizzlies, après une rencontre ratée contre les Knicks. Preuve qu’il lui faut encore travailler sur sa régularité avant de pouvoir prétendre à un rôle majeur dans la rotation du Thunder.

« Poku » peut cependant compter sur le soutien de ses coéquipiers pour progresser, lui qui s’est imposé comme le « go-to-guy » d’Oklahoma City hier soir, en compagnie de Shai Gilgeous-Alexander.

« J’ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais chaque match est une nouvelle opportunité d’apprendre pour moi », livrait ainsi Aleksej Pokusevski, en interview d’après-match. « Mes coéquipiers me font confiance et je leur fais confiance, ils n’arrêtent pas de me parler et de m’encourager dès que je rate un tir. Donc je me contente de jouer mon jeu car tout ne peut que bien se passer avec de tels coéquipiers. »

Un secteur de jeu dans lequel Aleksej Pokusevski a particulièrement surpris face à Memphis : la création. Malgré ses 2m13, le natif de Belgrade a effectivement été utilisé comme meneur de jeu par son entraîneur, dans le deuxième quart-temps, aux côtés de Darius Miller, Kendrich Williams, Isaiah Roby et Mike Muscala.

Et cette expérience s’est d’ailleurs plutôt bien passée pour les joueurs d’OKC, qui ont dominé les Grizzlies 20 à 17 sur ces six minutes avec « Poku » comme principal créateur.

« J’ai trouvé qu’il avait vraiment fait du bon boulot pour organiser le jeu de l’équipe, nous mettre dans de bonnes positions et créer le jeu sur pick-and-roll », reconnaît Kendrich Williams. « Ce que j’aime le plus chez lui, c’est sa confiance. Pour quelqu’un de sa taille, il est très habile. Il a joué meneur pour nous pendant quelques instants, malgré ses 2m13. C’est dingue ! »

Et Shai Gilgeous-Alexander d’ajouter, toujours concernant les progrès d’Aleksej Pokusevski, depuis son passage dans la « bulle » de G-League : « Il a l’air beaucoup plus à l’aise dans l’ensemble, que ce soit au rebond, au contre, dans le maniement du ballon, l’attaque du cercle et à la passe », juge ainsi le leader d’attaque du Thunder.