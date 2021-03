Le Thunder renverse Memphis sur la fin

La liste des absents avait beau être encore longue pour OKC à l’occasion de la réception de Memphis (George Hill, Théo Maledon, Svi Mykhailiuk, Luguentz Dort, Trevor Ariza, Darius Bazle, et Al Horford), le Thunder, en back-to-back, a su puiser dans ses ressources pour renverser les Grizzlies dans le « money-time ». De nombreux joueurs ont ainsi saisi l’occasion pour se montrer, comme Aleksej Pokusevski, auteur de son meilleur match cette saison.

Les Grizzlies tentent de mettre leur axe Morant-Valanciunas en place pour se lancer. Pour leur répondre, les hommes de Mark Daigneault peuvent compter sur l’adresse d’Aleksej Pokusevski et un Shai Gilgeous-Alexander en électron libre. Les deux formations se rendent coup pour coup, mais les rotations de Memphis, comme Brandon Clarke, Xavier Tillman ou Tyus Jones font virer les troupes de Taylor Jenkins en tête après 12 minutes (28-31).

Les Grizzlies en contrôle

À leur tour, Kenrich Williams et Mike Muscala inversent la tendance, repassant même à +7 suite au 3-points d’Aleksej Pokusevski (41-34). Memphis doit revenir aux fondamentaux, par Kyle Anderson par deux fois puis Jonas Valanciunas d’un dunk en contre-attaque (46-44). Au lancer, Ja Morant se charge de replacer son équipe en tête. De’Anthony Melton enchaîne un drive et un service pour le 3-points de Dillon Brooks pour conclure un 12-2, et c’est au tour de Memphis de passer à +8 (50-58).

Shai Gilgeous-Alexander est contraint à l’exploit, ce que le combo réalise à trois reprises avec un « floater », un 3-points en tête de raquette et un panier près du cercle (55-58). Mais Dillon Brooks est encore là pour conclure la première mi-temps d’un panier à 3-points (55-62).

Cinq missiles de loin pour relancer les locaux

Le même Brooks met OKC dans l’embarras au retour des vestiaires en plaçant un 2+1 puis un nouveau panier qui offre aux Grizzlies le plus gros écart du match (55-67). SGA relance alors la machine avec trois lancers qui sont suivis de cinq paniers à 3-points inscrits par Pokusevski (deux fois), Ty Jerome, Justin Jackson et Gilgeous-Alexander (77-81). De retour à -2 suite à un 2+1 de Moses Brown et un floater de Jerome (82-84), OKC semble cette fois lancé.

Sauf que les Grizzlies vont directement remettre la tête de leur adversaire du soir sous l’eau. Morant pète un dunk avant de servir Justise Winslow à 3-points et Clarke au alley-oop. Le nouveau missile extérieur de De’Anthony Melton replace ainsi Memphis à +10, un écart conservé jusqu’à la fin du troisième quart-temps (90-100).

Le coup de grâce pour SGA

Les locaux refont alors le coup du début du troisième quart-temps en prenant feu de loin. Avec un 3+1, Darius Miller succède ainsi à Williams et Muscala pour ramener à nouveau le Thunder à une possession. Miller s’illustre à nouveau avec une passe pour Williams près du cercle qui égalise dans la foulée (104-104).

Cette fois, Memphis n’arrive pas à endiguer la vague. Pire, Aleksej Pokusevski et Darius Miller font à nouveau feu derrière l’arc sur deux paniers en première intention afin de faire passer OKC à +4 à l’entrée du « money-time » (112-108). Shai Gilgeous-Alexander marque à son tour son retour en jeu par un panier à 3-points, puis un deuxième qui met définitivement les Grizzlies hors course (122-114).

Près du cercle, Brown et Isaiah Roby peuvent terminer le boulot pour OKC qui renoue avec la victoire (128-122).