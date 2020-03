Aleksej Pokusevski, la dernière pépite serbe en couveuse à l’Olympiakos

Parti à 13 ans de Serbie pour rejoindre le centre de formation de l’Olympiakos, Aleksej Pokusevski a mis toutes les chances de son côté pour réussir. Du haut de ses 2m11 (sans les chaussures), le joueur est néanmoins classé arrière sur le site officiel de l’Euroleague.

Natif du Kosovo, déplacé au Monténégro puis finalement en Serbie du côté de Novi Sad, Alekesj Pokusevski est un génie précoce, ayant débuté en championnat grec trois mois avant ses 17 ans, puis en Euroleague à 17 ans et 83 jours. Cela dit, il peine encore à se faire sa place dans l’effectif des Reds avec un physique encore trop léger.

Ayant déjà fait ses preuves face à sa génération, avec notamment 16 points, 7 rebonds, 3 contres, 2 passes et 2 interceptions en Euroleague Jr (en 4 matchs seulement) l’an dernier, Alekesj Pokusevski fait sans nul doute figure de prospect NBA. Reste à savoir si son éclosion lente et son physique fragile ne vont pas baisser son « plafond » pour la prochaine Draft. Voire la suivante…

Dans les pas de Nikola Jokic ?

Phénomène physique dans le moule d’un Kristaps Porzingis – bien coordonné pour sa taille, Alekesj Pokusevski cumule justement la capacité à jouer les intimidateurs tout en gardant suffisamment de toucher pour être adroit à 3-points de l’autre côté du terrain. Il a ainsi fini le tournoi ANGT qualificatif de Belgrade avec à la fois le plus de 3-points réussis et le plus de contres distribués !

Les scouts NBA sont évidemment sur le coup, ainsi qu’en témoigne son coach, Georgios Bartzokas. Ce dernier n’est d’ailleurs pas convaincu qu’un départ rapide serait la meilleure idée…

« On a des scouts NBA pour lui quasiment à chaque entraînement et mon coaching staff et moi, on reçoit énormément de coups de téléphone pour lui. En ce moment, il y a un peu de pression de la NBA. Les équipes ne veulent pas manquer le prochain Doncic ou Jokic. Ces deux joueurs ont créé beaucoup de crainte de la part des équipes NBA qui se demandent toujours pourquoi Dallas et Denver ont choisi ces joueurs. Et ils veulent faire la même chose. C’est pour ça que tout joueur qui a un potentiel est mis sous le microscope et Pokusevski est exactement ça. Il fait plus de 2m13 avec ses chaussures, il a une grosse envergure et de très bons instincts. Il est très bon balle en mains, il peut tirer et passer, il peut jouer le pick & roll et il sait dribbler. »

En plus de son talent offensif, Aleksej Pokusevski a un bon sens de la passe, du partage et du spectacle même ! Au championnat d’Europe des moins de 18 ans en Grèce l’été 2019, il lâchait des passes dans le dos, des passes dans le trafic et des passes transversales sans sourciller.

À l’aise balle en main comme peut l’être un Lauri Markkanen, il peut orchestrer un système offensif et glisser la balle en backdoor. De manière générale, Aleksej Pokusevski a de solides fondamentaux offensifs et une maîtrise intéressante du cuir pour sa taille – et son envergure.

Sur cette vidéo, on le voit ainsi très pur dans sa mécanique de tir, non sans rappeler Davis Bertans.

Il n’hésite pas à dégainer dès qu’il reçoit le ballon. Et pour cause, le jeune Serbe est assez grand et il peut donc armer sans être trop dérangé par son défenseur.

Encore un prospect

En attendant de pouvoir parler de NBA, Aleksej Pokusevski a encore beaucoup de choses à prouver. Défensivement, il peut certes jouer le rôle de dernier défenseur au contre, mais bien souvent, il se fait déposer par son adversaire dans la périphérie, les pieds dans le ciment à l’instar d’Andrea Bargnani il n’y a pas si longtemps. Une lacune énorme dans le jeu actuel.

De même, offensivement, il est encore beaucoup trop frêle pour tenir physiquement dans les raquettes pros. Il explose au contact et n’arrive pas encore à profiter de ses longs segments près du cercle.

« D’un autre côté, il a encore des difficultés à cause de son manque de physique, ce qui est tout à fait normal », reprend Coach Bartzokas. « Il y a encore la question de savoir quel poste il peut défendre et par extension quel poste il pourra jouer en NBA. On m’a par exemple demandé s’il était le prochain Bjelica, le prochain Nowitzki ? Ce que je peux vous dire pour sûr, c’est qu’il m’a surpris par son QI basket. Sa situation jouera un rôle essentiel, tout comme son éthique de travail. Il a du potentiel mais il n’est pas encore prêt pour jouer en NBA. Il aura besoin d’être dans une équipe qui le fera travailler et progresser sur les deux ou trois prochaines années. »

Le sentier est étroit dans ces altitudes. Et si la possibilité d’être le prochain Nikola Jokic semble être à portée de la main, un faux pas et on bascule du mauvais côté du versant, comme Darko Milicic avant lui.

Dans le cas d’Aleksej Pokusevski, il est encore trop tôt pour le savoir. Il y a peu de chances qu’il arrive en NBA l’année prochaine. Ou alors, il aurait besoin de beaucoup de temps en G-League pour s’aguerrir et il ferait donc aussi bien de rester encore quelque temps sur le Vieux Continent…