DeAndre Jordan bientôt échangé ?

À une pointure d’éliminer les Bucks, futurs champions en titre, les Nets vont revenir avec un esprit revanchard pour aller chercher ni plus ni moins que le titre.

Une aventure à laquelle DeAndre Jordan pourrait ne pas prendre part. D’après Ian Bagley, du SNY, les Nets ont ainsi entamé des discussions au sujet de leur pivot. Les sources évoquent même un potentiel deal à trois équipes.

Titulaire en début de saison, DeAndre Jordan a perdu son temps de jeu au fil de la saison. Entre l’arrivée de Blake Griffin, l’émergence de Nic Claxton et les cinq « small ball » avec Kevin Durant ou Jeff Green au poste 5, l’ancien pivot des Clippers a progressivement été poussé en bout de banc, et il n’est même pas rentré en jeu en playoffs !

Proche de Kevin Durant et de Kyrie Irving, DeAndre Jordan avait profité de la ristourne des deux superstars sur leurs contrats respectifs afin de signer un deal à 40 millions de dollars sur quatre ans. Toutefois, malgré sa proximité avec les stars du club, le joueur de 33 ans ne semble plus vraiment en odeur de sainteté chez des Nets qui ont besoin d’argent pour sans doute prolonger Bruce Brown et Blake Griffin.

Avec encore deux ans de contrat mais des qualités physiques moins tranchantes mais encore bien présentes, l’ancien All-Star pourrait toutefois se relancer chez un autre prétendant au titre. À la Dwight Howard.