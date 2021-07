Les Nets tiennent à Bruce Brown

Arrivé quasiment dans l’anonymat en provenance de Detroit, dans un échange impliquant un choix de Draft et Dzanan Musa, Bruce Brown s’est finalement révélé être le « couteau-suisse » des Nets. Leader défensif des lignes arrières, il s’est même transformé en ailier-fort dans un cinq « small ball », et James Harden l’apprécie beaucoup.

« Bruce donne tout ce qu’il a chaque soir. Il fait ça tout le temps, et ça donne de grandes choses pour lui. Il pose les écrans et s’ouvre au cercle. Il est incroyable quand il coupe, et il est capable de mettre des 3-points. Je suis fier de lui » avait déclaré l’ancien MVP en milieu de saison.

Kyrie Irving et James Harden blessés, il a été très bon pendant l’intérim avec 37 titularisations, et sans surprise, ESPN annonce que les Nets ont décidé de lui proposer une « qualifying offer » de 4,7 millions de dollars. Ce qui signifie que Brown sera free agent protégé, et que les Nets pourront s’aligner sur une offre extérieure pour le conserver.

Si Brown décide d’accepter cette « qualifying offer », il sera free agent non protégé en 2022.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs se trouvant dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de prolonger le joueur pour un an et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison suivante et son équipe ne pourra, alors, pas s’aligner sur quelconque offre extérieure.