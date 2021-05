En difficulté ces derniers temps, les Nets ont retrouvé le chemin de la victoire sur leurs trois dernières sorties. Si le retour aux affaires de James Harden a fait la une, le replacement de Bruce Brown dans le cinq majeur est également à signaler puisque ses titularisations coïncident avec la bonne période des Nets.

Véritable homme à tout faire du système Nets, Bruce Brown remplit les manques de la formation de Steve Nash. Sur un bilan de 26 victoires pour 8 défaites lorsque l’ancien Piston débute les matchs, Brooklyn a trouvé un soldat parfaitement complémentaire à ses trois superstars.

« C’est un winner et il joue tellement dur » souligne le coach des Nets dans le New York Post. « Défensivement, c’est incroyable. Il prend des rebonds et quand il est capable de combler les lacunes en occupant les espaces libres lorsque les défenses sont concentrées sur les autres joueurs, il nous rend vraiment difficile à défendre. »

Steve Nash ne le connaissait pas bien au début de la saison

Malgré un nez cassé, l’arrière de formation est utilisé principalement comme un intérieur avec beaucoup de poses d’écran et de finitions près du cercle. De quoi lui permettre notamment de produire deux belles performances à 15 points et 10 rebonds contre Chicago puis 14 points et 11 rebonds contre San Antonio.

Pas le plus talentueux des Nets mais doté de vraies qualités physiques et d’un sens du sacrifice, le joueur de 24 ans s’est imposé dans l’effectif grâce à sa polyvalence. « C’est un couteau suisse. Il peut défendre plusieurs postes et il fait le sale boulot. Sa compétitivité et son intensité physique sont des atouts énormes pour nous. Il va au rebond offensif, il pose des écrans pour le pick&roll, il rentre des 3-points et il est bon sur la ligne des lancers. Donc il fait beaucoup de choses pour nous et il peut combler beaucoup de lacunes. »

Une belle victoire pour le principal intéressé, d’autant que son entraineur ne le connaissait pas spécialement lorsqu’il est arrivé à la tête de Brooklyn. « C’est un joueur très polyvalent et, pour être honnête, je ne m’attendais pas à ça quand nous l’avons recruté. Je ne le connaissais pas assez. C’est génial de le voir évoluer de la sorte. »

Si le trio Irving-Durant-Harden recevra les louanges en cas de titre cette année, la conquête du trophée Larry O’Brien passera également par l’apport des joueurs de l’ombre. Dont le précieux Bruce Brown.