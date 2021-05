Nets – Spurs : rentrée gagnante et convaincante de James Harden

C’est écrit, le « Big Three » des Nets est incapable de se retrouver sur un terrain… Alors que James Harden effectue son retour après avoir soigné sa cuisse, c’est Kyrie Irving qui est forfait après avoir reçu un coup au visage. Autre surprise à l’entre-deux, Harden est sur le banc. Cela ne lui était plus arrivé depuis 9 ans ! Côté Brooklyn, Durant est là, et il donne le ton avec un superbe dunk pour découper la défense des Spurs. Et quand il rate son tir, Blake Griffin prend la ligne de fond pour un gros pétard. Les Nets jouent bien, et ils prennent les commandes (18-12).

Le duo Green-Harden se trouve les yeux fermés

Côté San Antonio, c’est Jakob Poeltl qui tient la baraque avec ses claquettes mais les Nets lui répondent par un 13-0 pour s’échapper (31-16) avec un Mike James intenable en attaque. Pour l’instant, Harden reste sagement assis… et les Nets attaquent le deuxième quart-temps avec toujours 15 points d’avance (35-20). Finalement, il faut attendre la 15e minute pour voir entrer en jeu l’ancien joueur vedette des Rockets, et il y a le feu dans la maison car San Antonio a recollé au score (44-40).

Très sobre, Harden fait jouer les autres, et c’est Jeff Green qui profite de ses caviars. Coéquipiers à OKC puis Houston, ils se trouvent les yeux fermés, et Brooklyn creuse un nouvel écart (55-46). C’est Lonnie Walker IV qui leur répond pour permettre aux Spurs de rentrer aux vestiaires avec six points de retard (57-51).

Harden se fait plaisir

Après la pause, Harden retrouve le banc, et c’est Landry Shamet qui punit les Spurs par son adresse extérieure (71-61). Steve Nash décide de remettre rapidement en jeu Harden, et les Spurs explosent. Le barbu plante un premier « step-back » à 3-points après quelques dribbles, et il lance un 7-0 pour donner 16 points d’avance (80-64). Les Spurs sont dans les cordes, et Harden insiste. Il trouve à nouveau Green pour une merveille de panier tout en « hang-time » puis il se régale avec un nouveau « step-back » à 3-points après un nouveau numéro de dribbles. Avec la faute ! Le banc de Brooklyn se lève comme un seul homme, et Gregg Popovich est obligé de prendre un temps-mort (95-78).

L’ancien arrière des Rockets a besoin de retrouver des sensations, mais aussi des automatismes avec ses coéquipiers. Nash le laisse sur le terrain, et il sert Durant pour le dunk, puis s’en va planter son habituel « floater ». Les Nets maitrisent leur sujet jusqu’au bout, et ils s’imposent 128-116 ave le maigre espoir de décrocher la 1ère place de la conférence Est. Pour les Spurs, le « play-in » n’est toujours pas validé, et seuls les Kings peuvent encore les empêcher d’y participer.