Kelly Oubre Jr. a mal pris les déclarations de Steve Kerr

Acquis en provenance du Thunder dans la foulée de la blessure de Klay Thompson, Kelly Oubre Jr. a mis plusieurs semaines à entrer dans sa saison chez les Warriors. Ensuite, il a retrouvé le rythme et des couleurs, avant finalement de conclure son exercice sur une blessure au poignet gauche et sans playoffs.

Une année contrastée donc, dont l’un des épisodes marquants a eu lieu fin mars quand Steve Kerr a déclaré que, en 2021/22, « Klay Thomspon sera de retour et évidemment dans le cinq de départ. J’adorerais garder Kelly pour l’année prochaine. Si c’était le cas, il sortirait très probablement du banc parce qu’on aurait Klay, Stephen Curry et Andrew Wiggins dans le cinq majeur ».

Le coach de Golden State annonçait donc la couleur, alors que son ailier a toujours clamé son envie de rester dans le cinq majeur (il a débuté 105 des 111 matches qu’il a joués depuis deux saisons), ce qui peut évidemment compliquer les négociations entre les deux camps alors que le joueur est libre cet été.

Son agent calme le jeu

Surtout quand on entend les mots utilisés dans le podcast du journaliste Chris Haynes.

« Je ne veux pas trop parler de cette situation, mais ça m’a touché en plein cœur. Ça a mis de l’huile sur le feu », confesse-t-il, en évoquant les propos de STeve Kerr il y a plus de trois mois. « J’ai 25 ans, et vu l’évolution de ma carrière, les progrès que j’ai montrés, ceux d’un 15e choix de Draft qui améliore ses statistiques chaque saison, et là, mes opportunités sont réduites. On me range dans une case pour l’avenir de la franchise alors que je n’ai pas eu l’occasion de montrer ce dont j’étais capable à grande échelle. Oui, c’est injuste. »

S’estimant « privilégié d’être free agent », Kelly Oubre Jr. va-t-il pousser sa logique jusqu’au bout en cherchant d’abord une équipe où sa place de titulaire sera assurée ? Ou est-ce qu’un rôle de sixième homme chez des Warriors ambitieux pourrait le satisfaire, lui qui n’a plus joué les playoffs depuis 2018 avec les Wizards ?

Son agent a répondu au Mercury News : son joueur vise d’abord un club capable de jouer le titre. « Gagner, c’est l’essentiel pour lui », dit Torrel Harris. « Les Warriors veulent le conserver. On est sur la même longueur d’onde. »