S’il reste, Kelly Oubre Jr. sera le 6e homme des Warriors la saison prochaine

Kelly Oubre Jr. appartient lui aussi à la quantité de joueurs dont l’avenir à court et moyen terme paraît flou. L’ailier des Warriors sera « free agent non protégé » à la fin de la saison. C’est ce qui pousserait, selon The Athletic, la franchise californienne à s’activer pour le transférer d’ici ce soir.

Ces rumeurs ne l’ont pas empêché de réussir son 4e double-double de la saison (24 points et 10 rebonds) face aux Sixers. Son coach Steve Kerr salue sa « persévérance » et rappelle qu’Andrew Wiggins et lui « font face aux deux meilleurs extérieurs tout au long de l’année. Kelly a joué un rôle très important pour nous. »

Suffisant pour le garder au sein de l’effectif ? Rien n’est moins sûr, mais si c’était le cas, Steve Kerr a déjà une bonne idée de comment il compte l’utiliser. « Klay sera de retour et sera évidemment dans le cinq de départ. J’adorerais garder Kelly pour l’année prochaine. Si c’était le cas, il sortirait très probablement du banc parce qu’on aurait Klay, Steph (Curry) et Wiggins dans le cinq. »

À condition que ce dernier soit lui aussi encore en place, aux côtés des intouchables « Splash Brothers ». Si l’ancien joueur des Wolves a encore plusieurs années de contrat devant lui, Kelly Oubre Jr. est dans une situation où les Warriors vont devoir faire un choix : l’échanger maintenant pour éviter de le perdre sans rien cet été ou au contraire, envisager une prolongation de contrat ? Mais à quel prix ?

« C’est ce que Bob (Myers) et les dirigeants doivent gérer », note Steve Kerr. « Est-ce qu’on a les moyens par rapport à ce que Kelly va coûter cet été, quand vous regardez les soucis de taxe et tout le reste ? Peut-il jouer en sortant du banc ? Est-ce qu’il collera au groupe qu’on aura ? Les dirigeants doivent avoir tous ces éléments en tête avant de prendre leur décision. »

Un sacré casse-tête pour Bob Myers et son équipe…