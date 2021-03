Les Warriors ne veulent pas passer à côté des dernières belles années de Stephen Curry

« La présence de LeBron signifie qu’il faut gagner des titres. […] On se sent responsable. C’est le meilleur joueur de sa génération et si on ne gagne pas de titres, c’est un échec. » Ainsi s’exprimait David Griffin, l’ancien GM des Cavaliers, en 2019. Le dirigeant faisait alors référence au retour de LeBron James dans l’Ohio, cinq ans plus tôt, et la pression sportive sous-jacente que celle-ci entraînait automatiquement.

LeBron James venait alors de passer la trentaine et allait être récompensé, en 2016, avec l’équipe qui l’avait drafté. Depuis San Francisco, Bob Myers tient aujourd’hui le même discours à propos de Stephen Curry. Le dirigeant invoque lui aussi une « responsabilité » alors que son joueur vedette va souffler sa 33e bougie dans quelques jours.

« On ressent cette responsabilité jusqu’à ce que ce gars prenne sa retraite ou ne fasse plus partie de notre équipe », affiche le GM. « Il faut honorer (sa présence). » En l’entourant au mieux pour lui permettre de jouer le titre à nouveau. « On doit faire ce qu’on peut, mais cela ne signifie pas que ces opportunités surviennent tous les jours et qu’elles sont faciles à trouver. Vous êtes toujours en train de chercher, mais cela fait partie du boulot. »

« L’entourer des meilleurs joueurs possible »

En l’état, malgré l’énorme saison du meneur, les Warriors semblent évoluer un ton en-dessous des candidats au titre. 10e à l’Ouest, les Californiens affichent un bilan tout juste équilibré (19v-18d).

Améliorer l’équipe d’ici le 25 mars relève du travail d’équilibriste. Les Warriors, qui semblent devoir attendre le retour de Klay Thompson pour revenir au premier plan, n’ont quasiment aucune marge de manœuvre.

Bob Myers assure que la « pression » qu’il dit ressentir ne vient pas des réseaux sociaux où certains fans pourraient faire part de leur impatience depuis la finale NBA perdue en 2019. « Je ressens cette pression parce que je suis un compétiteur et que je veux gagner. J’ai grandi en étant fan des Warriors, je veux offrir aux fans une grande équipe. Donc on entend ce qu’il se dit mais on essaie toujours de s’améliorer. »

Le dirigeant redit que son rôle est « d’aider (Stephen Curry) à remporter le titre, l’entourer des meilleurs joueurs possible. C’est ce qu’on essaie de faire et c’est ce qu’on a fait pendant un moment. […] Même lorsque tu remportes le titre, tu ne t’assieds pas en te disant : ‘Oh, on est géniaux. On est meilleurs que les autres. Tout a fonctionné’. Tu apprends toujours des erreurs que tu commets en route » conclut ainsi le dirigeant de Golden State.