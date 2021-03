Bob le bricoleur. C’est le surnom qu’on pourrait donner à Bob Myers, le GM des Warriors.

Depuis la finale perdue face aux Raptors, il bricole pour entourer Stephen Curry et Draymond Green avec une marge de manœuvre ultra-réduite. La masse salariale est dans le rouge, et les deux blessures de Klay Thompson ont considérablement affecté les ambitions de l’équipe.

Il faut donc se réinventer, sur le tas, et les arrivées d’Andrew Wiggins il y a un an, puis de Kelly Oubre Jr, ont apporté jeunesse et qualités athlétiques pour prendre la suite du shoot et de l’expérience de Klay Thompson et de Kevin Durant. Jeunesse et qualités athlétiques sont aussi des qualités que l’on retrouve chez James Wiseman, le 2e choix de la Draft. Un trio de nouvelles têtes qui semblent s’inscrire dans le projet de la direction.

Un peu par la forces des choses puisque les Warriors n’ont vraiment pas de marge de manœuvre, ni de joueurs vraiment attirants pour la concurrence.

« Nous ne souhaitions pas trop penser à court terme et donc abandonner quelque chose de notre avenir juste pour faire un petit effort maintenant », a-t-il déclaré au sujet de la date limite fixée au 25 mars. « Aussi difficile que ce soit de rester discipliné, nous espérons que tout ce que nous déciderons de faire aura des retombées au-delà de cette année. Mais ce n’est pas évident, notamment lorsqu’on vous présente des choses et que vous pensez que ça peut aider votre équipe. Mais encore une fois, la discipline entre en jeu quand vous prenez en compte le fait que oui, ça va aider notre équipe, mais est-ce que ça nous aiderait à gagner un match ou une série de playoffs ? ».

L’heure serait donc plutôt à la patience, le groupe actuel ayant par ailleurs prouvé qu’il pouvait se bagarrer pour un spot en playoffs ou en « play-in » d’ici mai prochain. La simple perspective d’ajouter Klay Thompson la saison prochaine à cet ensemble pourrait suffire à convaincre le « front office » des Warriors de raison garder.

« Nous voulons obtenir la meilleure place possible en saison régulière. Mais pas en sacrifiant un joueur qui pourrait être un atout dans le futur, ou en faisant de nous une équipe moins bonne dans le futur. C’est un défi. Nous voulons gagner, nous voulons gagner chaque match. Nous voulons être bons maintenant et ce sont les choses les plus difficiles à faire. Si quelque chose se présente qui nous aide aujourd’hui mais pas demain, il faut juste savoir dire non, ce n’est pas la bonne chose à faire pour nous », a ajouté Bob Myers.