Même s’il ne veut pas être 6e homme, les Warriors espèrent prolonger Kelly Oubre Jr.

Récupéré au lendemain de la grave blessure de Klay Thompson, Kelly Oubre Jr. a bien cru qu’il allait devoir refaire ses valises jeudi soir. Des équipes ont appelé les Warriors mais la direction tient à lui, et envisage même de le prolonger cet été avec la promesse d’en faire le 6e homme au retour de Thompson.

« Je crois que tout le monde pensait qu’il serait disponible. Mais il a de la valeur pour nous, comme le prouve le fait qu’on ne l’ait pas transféré. Il a très bien géré tout ça et je pense que nos actes parlent d’eux-mêmes. Kelly fait du très bon boulot, et la question que tout le monde se pose, c’est de savoir si on va le garder ou pas ? » a expliqué Bob Myers, le GM des Warriors, lors d’un point presse. « Le règlement m’interdit d’en parler et je ne peux rien promettre, mais on apprécie Kelly, et on aimerait qu’il soit dans nos plans à l’avenir. Mais ce sera dans quatre, cinq ou six mois, et on verra ce qu’il se passera, car évidemment, il faut être deux pour ce genre de décision. »

Dans l’idéal, les Warriors aimeraient le prolonger mais à un salaire moindre pour éviter d’être dans le rouge foncé, et ainsi se positionner sur d’autres free agents. Qu’en pense l’intéressé ? « Je ne peux pas prédire l’avenir… Vous continuez de me poser des questions comme si j’étais voyant. Au final, je progresse, j’affute mes qualités, et je peux apporter beaucoup plus que simplement sortir du banc ».

L’exemple d’Andre Iguodala

En clair, Oubre Jr. ne veut pas être 6e homme même si Steve Kerr lui en a déjà parlé… « J’ai parlé en personne à son agent, son père est venu à beaucoup de matches… Je ne vais pas ennuyer Kelly en milieu de saison pour savoir s’il sera titulaire ou pas l’année prochaine » poursuit Myers. « Il le sait, et c’est le genre de discussion qu’il vaut mieux avoir avec son agent. On a eu cette discussion en privé, et il est au courant. Il devrait se concentrer sur le basket et la victoire. J’ai aimé ce qu’il a dit : il devrait être titulaire. C’est ce qu’on voudrait. N’importe quel joueur devrait vouloir débuter. »

Et Myers de rappeler qu’un champion olympique et une star de la NBA a accepté d’être 6e homme en venant aux Warriors, et il ne l’a jamais regretté… « Même Andre Iguodala, quand il était là, je pense qu’il aurait aimé l’être quand il disait : « Je serai titulaire en finale ». Je suis certain qu’il n’aurait pas dit : « Je veux rester sur le banc. » Mais chacun trouve des solutions, et chaque équipe a un effectif différent et des joueurs différents. Je ne sais pas qui débutera la saison prochaine. C’est une bonne discussion à avoir dans quatre ou cinq mois, et la bonne nouvelle, c’est que personne n’a à y répondre maintenant. »