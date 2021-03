Kelly Oubre Jr. a vaincu sa crise de confiance

Alors qu’il sortait de sa meilleure saison en carrière avec les Suns, Kelly Oubre Jr. a lourdement chuté pour ses premières sorties avec les Warriors. Sur les vingt premiers matches avec sa nouvelle équipe, il tournait à 12 points de moyenne à seulement 37% de réussite au shoot et surtout un affreux 23% à 3-pts.

Maladroit au possible avec neuf rencontres sur vingt terminés sans aucun tir primé marqué, Kelly Oubre Jr. était en pleine crise. Une situation compliquée alors que les Warriors avaient déboursé 14 millions de dollars (qui se traduisent même en 68 millions de dollars de taxes supplémentaires !) pour le recruter.

« Au moment de mon arrivée, j’étais débordé par la pression, notamment celle de mon salaire et de la masse salariale », explique-t-il à The Athletic. « Je me mettais un peu trop de pression dans cette nouvelle équipe où j’aimerais inscrire mon avenir. »

Il était donc perdu sur le parquet, dans une formation en reconstruction, et dans un rôle important, celui de compenser l’absence prolongée de Klay Thompson.

« Je n’arrivais pas à m’y retrouver. Je faisais des déplacements qui n’étaient pas prévus. Mon spacing n’était pas bon. Je n’étais pas dedans, au niveau des règles qui régissent cette équipe. Je me rendais les choses plus difficiles car, en réalité, c’est facile avec un joueur comme Draymond Green, qui voit si bien les ouvertures. »

« Je me suis enfoncé dans un trou très profond et je suis en train d’en sortir »

Puis, en février, l’ancien des Suns retrouve son basket et son efficacité en compilant 20.1 points de moyenne, avec des pourcentages bien meilleurs : 50% de réussite au shoot et 43% à 3-pts.

« Doucement mais sûrement, j’ai laissé le rythme venir à moi. J’ai simplifié les choses autour de moi, notamment sur le bruit médiatique. Je suis allé à la salle, pour faire des heures supplémentaires. J’ai mis ma concentration et mon énergie dans mon travail. C’est là que j’ai inversé la tendance. Je me suis enfoncé dans un trou très profond et je suis en train d’en sortir. Je ne peux blâmer personne, si ce n’est moi, mais ce fut un apprentissage. »

C’est justement la combativité de l’ailier, malgré ses débuts décevants, qui a soufflé Draymond Green.

« C’est ce qui m’a le plus impressionné : il s’est battu. J’adore jouer avec lui. Il apporte une passion, une intensité, une dureté. C’est agréable de jouer avec des joueurs comme ça. Il n’a pas baissé les bras. On vit dans une époque où beaucoup de gamins pointent du doigt l’autre et se pensent meilleurs qu’ils ne le sont. Lui n’a pas fait ça. »