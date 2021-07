Les Knicks prêts à se séparer de RJ Barrett pour recruter une superstar à l’arrière ?

Huit ans après, les Knicks ont retrouvé les playoffs cette saison, surprenant tout leur monde en saison régulière pour se hisser à la 4e place de leur conférence (41 victoires et 31 défaites).

Éliminée ensuite au premier tour par les Hawks de Trae Young, en cinq manches, la franchise new-yorkaise espère désormais passer à la vitesse supérieure cet été, afin de s’améliorer sur le plan offensif afin de s’imposer durablement parmi les équipes qui comptent, à l’Est.

New York pourrait ainsi faire quelques ajustements dans les prochaines semaines. Histoire de récupérer, par exemple, une superstar, capable de lui faire franchir un cap dans le jeu et dans son « backcourt ».

Damian Lillard ou Bradley Beal en tête d’affiche du projet new-yorkais ?

Pourquoi pas Damian Lillard, qui intéresse depuis longtemps « Big Apple » et qui pourrait réclamer son départ, compte tenu des résultats frustrants de Portland et des mouvements opérés par sa franchise de toujours ?

Mais en plus du meneur phare des Blazers, les Knicks auraient également des vues sur Bradley Beal, comme le rapporte le Daily News. Comme son futur coéquipier aux Jeux Olympiques de Tokyo, l’arrière pourrait aller voir ailleurs s’il sent que Washington n’a pas de marge de progression, et New York se tient donc en embuscade.

Sauf que pour espérer attirer Damian Lillard ou Bradley Beal dans ses rangs, à qui il reste plusieurs années de contrat, New York va évidemment devoir lâcher gros en contrepartie. Et RJ Barrett pourrait, de ce fait, faire partie des joueurs susceptibles de plier bagage, en cas de transfert.

Il faut dire que le Canadien, en progrès et auteur d’un bel exercice 2020/21, avec près de 18 points, 6 rebonds et 3 passes de moyenne (à 44% aux tirs, 40% à 3-points et 75% aux lancers-francs), représente peut-être la monnaie d’échange la plus attractive de l’effectif de Tom Thibodeau, en compagnie de Julius Randle et Mitchell Robinson.

Trois autres meneurs/arrières visés par New York

Mais en cas d’échec sur les dossiers Damian Lillard et Bradley Beal, les Knicks ont également d’autres cibles. Le New York Daily News évoque ainsi les noms de Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Collin Sexton (Cavaliers) ou encore Terry Rozier (Hornets). Autrement dit trois joueurs plus jeunes et moins établis que ceux des Blazers et des Wizards, nécessitant du même coup une contrepartie potentiellement moins importante.

Autre possibilité : le recrutement de Kelly Oubre Jr, en fin de contrat cet été après avoir passé une saison chez les Warriors. Sauf que, comme le précise toujours le New York Daily News, cette éventualité ne serait envisagée par la franchise new-yorkaise que si elle parvenait à obtenir un meneur ou un arrière du calibre d’une (super)star.

Pour l’instant, cela reste tout de même du domaine du rêve car il n’est pas certain que les joueurs visés soient réellement disponibles. La seule chose certaine, c’est que les Knicks veulent réellement améliorer leur « backcourt », et notamment ce poste de meneur qui pose problème depuis tant d’années.