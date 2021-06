Team USA confirme sa sélection pour les Jeux Olympiques de Tokyo

C’est officiel : on connaît l’identité des 12 joueurs qui défendront les couleurs de Team USA lors des Jeux Olympiques 2020, des 23 juillet au 8 août prochains.

À Tokyo, la sélection américaine, grande favorite à sa propre succession, visera tout simplement une quatrième médaille d’or olympique consécutive, après celles glanées en 2008, 2012 et 2016.

À noter qu’un tel quadruplé n’a plus été vu dans le tournoi olympique masculin depuis plus de 50 ans, et le septuplé des Américains (déjà), entre 1936 et 1968.

Un effectif pléthorique

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’effectif de Team USA pour cette édition « 2020 » des Jeux Olympiques ne manque pas de talent, de profondeur, d’expérience (28.2 ans de moyenne d’âge) et de complémentarité.

Sur les lignes arrières, on retrouve ainsi Damian Lillard (Blazers), Bradley Beal (Wizards), Devin Booker (Suns), Zach LaVine (Bulls) et Jrue Holiday (Bucks).

À l’aile, c’est peut-être encore plus impressionnant, compte tenu des présences de Kevin Durant (Nets), Jayson Tatum (Celtics), Khris Middleton (Bucks) et Jerami Grant (Pistons).

Enfin, le secteur intérieur américain sera composé de Bam Adebayo (Heat), Draymond Green (Warriors) et Kevin Love (Cavaliers).

Malgré les épreuves, le roster de Gregg Popovich a fière allure

Cet effectif XXL sera évidemment coaché par Gregg Popovich (Spurs), qui disputera là les premiers Jeux Olympiques de sa carrière. Ce qui le ravit d’ailleurs tout particulièrement, comme précisé dans un communiqué.

« Je suis heureux pour les joueurs sélectionnés et j’ai déjà hâte de pouvoir travailler avec ce merveilleux groupe, à partir du 6 juillet prochain, pour le début du camp d’entraînement à Las Vegas. Je suis excité à l’idée de pouvoir représenter les États-Unis dans notre quête de la médaille d’or olympique, à Tokyo. »

Et l’entraîneur historique de San Antonio sera épaulé sur le banc par Steve Kerr (Warriors), Lloyd Pierce (ex-Hawks) et Jay Wright (Villanova, NCAA).

De son côté, pour sa dernière compétition internationale en tant que directeur général de Team USA, Jerry Colangelo se dit lui aussi « enchanté » par cette sélection, qui fut loin d’être simple à composer, comme il a tenu à le rappeler.

« Le processus de sélection était inhabituel et compliqué pour plusieurs raisons, entre le report d’un an de la compétition et les problèmes liés au calendrier de la saison NBA. Notre effectif comprend des joueurs expérimentés sur le plan international et cette équipe comporte des qualités athlétiques, de la polyvalence et un certain équilibre. Nous estimons aussi que nous possédons d’excellents leaders, ce qui est nécessaire pour développer une alchimie collective. Il nous reste encore beaucoup de défis à affronter, mais je suis convaincu que ces joueurs formeront une équipe dont les Américains seront fiers. »

Kevin Durant, leader de tout un groupe revanchard

Justement, le leader de cet effectif sera vraisemblablement Kevin Durant, médaillé d’or olympique en 2012 (Londres) puis en 2016 (Rio), et qui a en quelque sorte « composé » le roster en compagnie de Damian Lillard.

En plus de « KD », qui deviendra le quatrième basketteur américain à apparaître dans trois Olympiades différentes (après David Robinson, Carmelo Anthony et LeBron James), deux autres joueurs ont également participé aux Jeux Olympiques par le passé : Kevin Love (2012) et Draymond Green (2016).

Quant à Jayson Tatum et Khris Middleton, ils ont eux aussi déjà disputé une compétition internationale avec Team USA : la Coupe du Monde 2019, à l’issue de laquelle leur sélection avait terminé 7e. Un véritable camouflet pour cette nation, historiquement habituée à dominer ses adversaires à l’échelle internationale.

Présents dans le Groupe A à Tokyo, deux ans après leur Mondial décevant, donc, les États-Unis croiseront d’abord le fer au premier tour avec la France (25 juillet), l’Iran (28 juillet) et le vainqueur du TQO canadien de Victoria (31 juillet). Avant de potentiellement disputer un quart de finale (3 août), une demi-finale (5 août) puis une finale (7 août).

Contrairement aux précédentes Olympiques, le champion olympique « 2020 » devra ainsi jouer six matchs cette année, contre huit auparavant. Pour rappel, Team USA ne s’est plus inclinée dans un tournoi olympique depuis 2004, soit 25 matchs, et une demi-finale perdue face à l’Argentine, future médaillée d’or de la compétition.