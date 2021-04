Grant Hill va succéder à Jerry Colangelo à la tête de Team USA

Après la débâcle des Jeux olympiques de 2004, où l’équipe américaine n’avait obtenu que la médaille de bronze, la fédération US avait nommé Jerry Colangelo comme directeur général de la sélection nationale.

Le but ? Redresser un géant en danger, qui manquait de continuité et n’intéressait plus les stars. Très respecté, Jerry Colangelo a totalement réussi sa mission, en nommant Mike Krzyzewski à la tête de l’équipe et en travaillant avec les superstars sur la durée. Le résultat, c’est que Team USA semblait redevenue invincible, avec trois titres olympiques (2008, 2012 et 2016) et deux titres de champion du monde (2010 et 2014), avant le couac de 2019…

À 81 ans, le quadruple meilleur dirigeant de l’année en NBA (1977, 1982, 1990 et 1994) a toutefois décidé de passer la main, et c’est Grant Hill qui prendra sa place suite aux Jeux olympiques de Tokyo.

« C’est juste une opportunité incroyable, et un défi incroyable », explique Grant Hill dans un communiqué. « J’ai eu la chance de participer à des rencontres internationales – les Jeux panaméricains, bien sûr l’équipe olympique (en 1996) – et je suis un fan de Team USA depuis l’équipe olympique de 1984, lorsque j’ai commencé à tomber amoureux du basket. Plus j’y pensais, plus j’étais intrigué, enthousiaste et plus j’étais prêt à retrousser mes manches et à aller de l’avant avec cette impressionnante responsabilité. »

Jerry Colangelo avait déjà plusieurs fois expliqué qu’il souhaitait quitter son poste après les JO de Tokyo, retardés d’un an. Le dirigeant espère sans doute que l’équipe désormais dirigée par Gregg Popovich effacera des mémoires la 7e place de la dernière Coupe du monde en Chine. Histoire de laisser une situation idéale à Grant Hill.

Ce dernier, qui exercera ses fonctions tout en continuant de commenter des matchs sur TNT, compte bien profiter de l’expérience de son prédécesseur pour mener à bien sa mission.

« J’ai l’intention de passer beaucoup de temps avec Jerry, de le suivre tout cet été, et je pense que cette expérience nous aidera certainement à aller de l’avant », explique le Hall of Famer. « Il est une ressource inestimable et a fait un travail remarquable, donc vous ne pouvez pas qu’apprendre aux côtés de quelqu’un comme Jerry. »