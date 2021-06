Team USA : Damian Lillard et Kevin Durant ont joué les recruteurs

On craignait le pire en raison des forfaits à répétition et du calendrier serré, mais finalement, les Etats-Unis se rendront à Tokyo avec une belle équipe, largement meilleure que celle qui avait péniblement terminé 7e de la dernière Coupe du monde. Pour ses premiers Jeux olympiques comme coach, Gregg Popovich a sous la main un effectif de choix, et ESPN révèle les dessous de la conception de l’effectif dans lequel deux joueurs ont joué un rôle majeur : Damian Lillard et Kevin Durant.

« Quand on a discuté avec des joueurs sur leur engagement, une des choses qu’ils demandaient toujours, était de savoir qui s’était déjà engagé » raconte Jerry Colangelo, le président de la fédération et manager de Team USA. « Lillard a été l’un des premiers à s’engager, et ça a été crucial. »

Ensuite, c’est Kevin Durant qui a donné son accord pour aller à Tokyo. Même si l’ailier des Nets a attendu l’élimination de son équipe pour l’annoncer, il avait déjà prévenu la fédération qu’il serait là. « Il a eu beaucoup de succès avec Team USA, et je pense qu’il voulait vraiment jouer à Tokyo » poursuit Colangelo.

Gregg Popovich voulait Kevin Love

Ce duo de superstars formé, Gregg Popovich et Jerry Colangelo les ont alors associés à la phase de recrutement des dix joueurs restants. Lillard, c’est ainsi occuper de convaincre son pote Draymond Green, Bradley Beal, alors que ce dernier avait un mariage de prévu, et Jayson Tatum. Ce dernier n’était pas très chaud au départ, mais les engagements de Lillard et Durant l’ont convaincu de rejouer pour les Etats-Unis.

ESPN raconte aussi que ce sont Lillard et Durant qui ont soufflé le nom de Jerami Grant à Gregg Popovich, tandis que le coach des Spurs pesait de tout son poids pour sélectionner Kevin Love. Un choix qui en a surpris plus d’un mais Coach Pop’ tenait à avoir un intérieur d’expérience et polyvalent, capable de s’écarter.