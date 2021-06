Opéré, Pascal Siakam manquera le début de la prochaine saison !

La saison 2021/22 n’a pas encore débuté que les Raptors ont appris qu’ils seraient privés de Pascal Siakam pour la reprise. Dans un communiqué, la franchise canadienne annonce que son ailier All-Star s’est fait opérer d’une déchirure du labrum de l’épaule gauche, et qu’il sera indisponible pendant cinq mois. Ce qui signifie que dans le meilleur des cas, il reviendra vers le 10 novembre, soit environ trois semaines après le début de la saison régulière.

Pour lui, c’est l’épilogue d’une saison galère avec un break de trois semaines à cause du Covid, puis une embrouille avec Nick Nurse, et finalement une élimination de la course aux playoffs. Le tout à Tampa, loin de Toronto en raison de la pandémie.