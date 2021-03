L’altercation entre Pascal Siakam et Nick Nurse, un épisode toujours aussi flou

À défaut d’excuses publiques, la large victoire décrochée par les Raptors face aux Nuggets va peut-être apaiser les tensions apparues ces derniers jours entre Nick Nurse et Pascal Siakam. C’est en tout cas le sens du message délivré par l’intérieur de Toronto qui a préféré botter en touche plutôt que de revenir dans le détail sur son altercation avec son coach, survenue dimanche après la défaite à Cleveland.

« Pour moi, je dirais que ce n’est pas marrant de perdre. Quand tu perds neuf matchs de suite, je peux vous garantir que si tu es dans une équipe qui est déterminée à gagner, ça ne va pas rigoler, ça ne va pas être fun, ça va être plutôt dur », a-t-il déclaré. « On est tous concentrés sur la victoire, et c’est ce qui importe le plus. C’est tout ce que je veux dire, on veut gagner et de perdre et perdre encore, ce n’est pas marrant ».

Plus qu’une simple altercation ?

Également invité à s’exprimer, Nick Nurse a pour sa part été un peu plus précis, confirmant la raison pour laquelle Pascal Siakam était sorti de ses gonds.

« Comme vous le savez, nous étions distancés au score, j’ai fait des changements en mettant de l’énergie avec des joueurs frais pour essayer de stopper l’hémorragie. J’ai peut-être remis la plupart des joueurs en jeu, mais je pensais que dans un « back-to-back », je coachais pour gagner mais en pensant aussi au match d’après. Pascal n’a pas été très heureux de ne pas avoir joué dans le quatrième quart-temps. Il a exprimé ses inquiétudes, et c’est à peu près tout. La question de la sanction disciplinaire est maintenant entre les mains du front office ».

On ne connaît toujours pas la sanction qui sera infligée au Camerounais suite à cet écart de conduite. Avec l’arrivée du printemps, Pascal Siakam a visiblement utilisé un vocabulaire fleuri, « au-delà des insultes standard », d’après plusieurs sources. Ce dernier a continué de faire jouer son intérieur depuis, mais à écouter sa réponse un peu plus sèche lorsqu’il a été relancé sur le sujet, l’épisode n’est peut-être pas encore tout à fait clos.

Au cours d’une saison, des altercations et prises de bec entre joueurs ou avec le coach ou le staff sont nombreuses. Même lors de l’année du titre, Nick Nurse avait eu à gérer des moments difficiles. Mais le coach de Toronto n’a pas voulu « classer » cet épisode comme une simple altercation de ce type.

« Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas si ça a à voir avec ce genre de choses ou pas. Je suis d’accord avec le début de votre question : des choses de ce genre arrivent. C’est un métier difficile, un jeu difficile, il faut travailler dur, je dois les coacher durement, il y a plein de choses qui sont difficiles et il y aura des embûches sur votre chemin », a-t-il ajouté. « Bien sûr que je me suis entretenu avec lui. En ce qui me concerne, je coache Pascal et il n’y a rien eu d’étrange à le coacher au match suivant. Voilà où nous en sommes ».