Preview Playoffs 2021 | Denver (3) – Portland (6)

Finaliste de conférence dans la « bulle », les Nuggets visaient encore plus haut cette saison et l’arrivée d’Aaron Gordon lors de la « trade deadline » semblait offrir l’ailier qui manquait pour affronter les LeBron James et Kawhi Leonard en playoffs. Sauf que la rupture des ligaments croisés de Jamal Murray a forcément tout changé.

Sans leur deuxième arme offensive, la franchise du Colorado va encore davantage dépendre de Nikola Jokic, le potentiel MVP de la saison, face à des Blazers qui ont fini la saison régulière avec 10 victoires en 12 matchs. Et qui se présentent dans la peau d’un outsider expérimenté qui n’a pas grand-chose à perdre…

PRÉSENTATION DES NUGGETS

Le cinq de départ : F. Campazzo, A. Rivers, M. Porter, A. Gordon, N. Jokic

Le banc : W. Barton, M. Morris, P. Dozier, P. Millsap, J. Green, S. Harrison, J. McGee, Z. Nnaji, V. Cancar, B. Bol, M. Howard

Le coach : M. Malone

Même sans Jamal Murray, il y a du talent à Denver. Ce n’est pas pour rien que les Nuggets ont remporté 13 de leurs 18 rencontres depuis la blessure de leur meneur, Nikola Jokic étant souvent une équation insoluble pour les adversaires, surtout quand toute l’équipe tourne bien autour de lui pour lui permettre de faire les bonnes lectures.

Sans le Canadien, l’attaque a logiquement régressé, passant de la 4e à la 8e place, mais le groupe a serré les rangs en défense, grimpant de la 18e à 10e place. Collectivement, la troupe de Mike Malone a donc trouvé des moyens de compenser sur la fin de la saison régulière. Le problème, c’est qu’en playoffs, il y a besoin de joueurs capables de faire la différence par eux-mêmes, à partir de rien, et que tout le monde se souvient de la dernière campagne de Jamal Murray, souvent héroïque face au Jazz puis face aux Clippers.

Sans lui, d’autres joueurs vont devoir faire des différences, et on pense forcément à Michael Porter Jr…

POINTS FORTS

Nikola Jokic. Le Serbe sera sans doute élu MVP de la saison et même si certains mettent déjà son titre en question, il a bien été monumental, tant dans l’impact qu’en terme de constance. L’avoir sur le terrain est donc forcément un avantage majeur pour Denver, le pivot pouvant faire la différence en un-contre-un, mais aussi punir les aides. Véritable plaque tournante de l’attaque des Nuggets, qui s’appuie très peu sur le pick-and-roll (d’autant plus sans Jamal Murray…), il est l’alpha et l’omega dans les Rocheuses.

De multiples solutions. Mais si beaucoup de choses tournent autour de Nikola Jokic pour les Nuggets, cela ne veut pas dire qu’il est la seule menace, loin de là. L’équipe a en effet une armée de joueurs utiles, capables de profiter des décalages créés par le pivot. En attaque, les coupes d’Aaron Gordon et les 3-points de Michael Porter Jr. ne sont que des exemples des options globales à disposition, qui font que la troupe de Mike Malone n’est pas simple à lire. D’ailleurs, c’est peut-être l’équipe qui dépend le moins de son adresse à 3-points, signe que les solutions, tant défensives qu’offensives, sont multiples du côté des Rocheuses.

POINTS FAIBLES

Des failles défensives exploitables par Portland. Comme le laissait entendre Mike Malone, les Blazers proposent un défi particulier pour Denver, qui s’était armé pour faire face aux ailiers physiques de Los Angeles (LeBron James, Kawhi Leonard…) et débute ses playoffs face à une formation qui joue « petit », avec Damian Lillard, CJ McCollum et Norman Powell. Cela veut dire qu’un ailier va devoir se charger d’un arrière, sans doute Aaron Gordon. Car si Michael Porter Jr. a fait quelques progrès défensivement, et qu’il entend bien continuer, il était ciblé l’an passé en playoffs, et ça pourrait continuer lors de ce premier tour.

Manque de solutions en isolation ? Forcément, sans Jamal Murray, c’est la question des points en isolation qui pourrait s’avérer rédhibitoire pour Denver. En playoffs, il faut des joueurs capables de créer pour eux-mêmes, de réparer les possessions « cassées » ou de casser des défenses beaucoup mieux préparées. Chez les Nuggets, c’est souvent le Canadien qui a joué ce rôle dans les campagnes de playoffs passées, et il faudra que Michael Porter Jr. soit flamboyant et efficace pour compenser son absence.

PRÉSENTATION DES BLAZERS

Le cinq de départ : D. Lillard, C. McCollum, N. Powell, R. Covington, J. Nurkic

Le banc : C. Anthony, E. Kanter, D. Jones, A. Simons, N. Little, R. Hollis-Jefferson, H. Giles, C. Elleby, T. Leaf

Le coach : T. Stotts

POINTS FORTS

Une grosse fin de saison. Alors qu’on les voyait très mal partis après un mois d’avril très compliqué, Damian Lillard semblant sur les rotules et le groupe entier toussant, les Blazers se sont repris pour finir fort la saison. Dans l’adversité de leur ultime « road trip », ils ont ainsi serré les rangs, affichant une incroyable efficacité offensive (124.5 points sur 100 possessions, la meilleure sur les 12 derniers matchs) et une certaine solidité défensive (111.6 points encaissés sur 100 possessions, la 15e), derrière le retour en forme de Jusuf Nurkic. De quoi se lancer en playoffs avec le vent dans le dos, en outsider dangereux lors de ce premier tour.

Damian Lillard et l’habitude des playoffs. Surtout qu’avec 8 participations aux playoffs consécutives, Portland affiche la plus longue série en cours de NBA. Damian Lillard et ses camarades sont ainsi des habitués de la postseason et même s’ils n’ont atteint qu’une seule fois la finale de conférence, il y a deux ans, ces habitudes sont précieuses, surtout qu’on sait à quel point le meneur aime les matchs et les « money time » à pression…

POINTS FAIBLES

Une défense souvent en difficulté. Lors de la dernière intersaison, les Blazers avaient mis l’accent sur la défense à l’aile, en faisant venir Robert Covington et Derrick Jones Jr. pour combler leurs lacunes évidentes dans le domaine. Sauf que les deux n’ont rien réglé, l’ancien du Heat prouvant d’ailleurs que les qualités athlétiques ne font pas forcément un bon défenseur. D’abord titulaire, il est petit à petit sorti de la rotation de Terry Stotts, au point de ne quasiment plus quitter le banc en fin de saison. Globalement, les indicateurs défensifs, derrière les limites historiques du duo Damian Lillard – CJ McCollum, sont inquiétants pour Portland, qui a du mal à faire baisser le pourcentage d’adresse de ses adversaires (22e dans le domaine), commet beaucoup de fautes (21e), intercepte peu de ballons (27e) et laisse beaucoup de rebonds offensifs (20e). Seuls les Wolves sont également dans le « Bottom 10 » de ces quatre catégories défensives majeures.

Un banc à problèmes. L’autre souci majeur, c’est le fait que Terry Stotts semble extrêmement dépendant de son cinq majeur. Avec le duo Lillard – McCollum sur le terrain, les Blazers inscrivent 9.3 points de plus que leurs adversaires sur 100 possessions, mais il suffit que l’un d’eux sortent pour que cela passe dans le négatif (-0.3). Et sur le plan défensif, la présence de Jusuf Nurkic est également indispensable, l’efficacité de Portland en défense passant de 108.2 à 116.6 points encaissés sur 100 possessions quand il sort. Il faut dire qu’Enes Kanter est connu pour ses problèmes de ce côté du terrain, comme l’autre principale rotation en sortie de banc, Carmelo Anthony.

CLÉS DE LA SÉRIE

Le duel Jokic – Nurkic. Parti de Denver à cause de l’émergence de Nikola Jokic, Jusuf Nurkic a toujours un sentiment de revanche quand il affronte les Nuggets. Son matchup avec le Serbe sera en tout cas essentiel pour Portland. Bien sûr, le Bosnien n’éteindra pas à lui seul son adversaire direct, mais s’il évite les fautes et qu’il le perturbe, Nikola Jokic pouvant se frustrer et sortir d’un match qui ne tourne pas en sa faveur, il aura déjà fait son travail. Et comme beaucoup de choses tournent autour du MVP en puissance dans les Rocheuses, la moindre baisse de régime du pivot a des répercussions en cascade pour Denver.

L’impact global de Michael Porter Jr. Sans Jamal Murray, les Nuggets ont besoin de l’apport offensif de Michael Porter Jr, tant pour profiter des décalages en bout d’un chaîne qu’en un-contre-un. Ils ont aussi besoin qu’il joue son rôle défensif, et que les Blazers ne puissent pas le cibler avec leurs attaquants des lignes arrières. S’il relève les deux défis, au moins en partie, Denver aura fait un grand pas vers la demi-finale de conférence.

SAISON RÉGULIÈRE

23 février 2021 : Denver – Portland (111-106)

21 avril 2021: Portland – Denver (105-106)

16 mai 2021 : Portland – Denver (132-116)

VERDICT

C’est une série particulièrement compliquée à prédire tant les facteurs sont nombreux, et mouvants. Même sans Jamal Murray, Denver a toutes les armes pour passer, avec l’avantage du terrain et un Nikola Jokic écœurant, mais le pivot serbe aura besoin de soutien, alors qu’il attend toujours le retour de Will Barton.

Portland a aussi des arguments pour croire à « l’upset, » notamment parce que les Blazers ont déjà battu les Nuggets en playoffs il y a deux ans, et que le cinq majeur est solide et peut lutter les yeux dans les yeux avec n’importe qui. Mais là aussi, il y a de nombreuses questions, notamment défensives, car Portland a bien du mal à trouver une vraie stabilité de ce côté du terrain, mais également au niveau des remplaçants, souvent en difficulté.

Ça peut donc tourner dans un sens comme dans l’autre, en fonction de l’équipe qui trouvera des solutions à la volée, et pourra profiter des faiblesses, parfois claires, de son adversaire…

Denver 4-3

CALENDRIER

Game 1 : à Denver, samedi 22 mai (04h30, dans la nuit de samedi à dimanche en France)

Game 2 : à Denver, lundi 21 mai (04h00, dans la nuit de mardi à mercredi en France)

Game 3 : à Portland, jeudi 27 mai (04h30, dans la nuit de vendredi à samedi en France)

Game 4 : à Portland, samedi 29 mai (22h00)

Game 5* : à Denver, mardi 1er juin (à déterminer)

Game 6* : à Portland, jeudi 3 juin (à déterminer)

Game 7* : à Denver, samedi 5 juin (à déterminer)

* Si nécessaire.