En playoffs, Michael Porter Jr. veut prouver qu’il a l’étoffe d’un leader

Sans Jamal Murray, les Nuggets ne sont plus aussi favoris que leur troisième place ne le laisse à penser. Face à Portland, il faudra jouer serré pour ne pas éviter de passer à la trappe, comme lors des playoffs 2019.

Mais Michael Porter Jr. ne l’entend pas de cette oreille. Passé de 14 points à 41% à 3-points en première partie de saison, à 22 points à 46% derrière l’arc, MPJ n’a pas l’intention de se cacher. Il veut endosser un rôle de leader aux côtés de son potentiel MVP de coéquipier, Nikola Jokic.

« Je l’accueille volontiers, je l’attends », déclare-t-il dans le Denver Post. « C’est ce que je voulais. Progresser. Passer un cap. Je veux passer un cap chaque saison, je ne serai jamais satisfait. Je suis impatient de voir ce qu’ils vont m’opposer, et comment je vais pouvoir surmonter ces obstacles. »

Dans sa deuxième année, Michael Porter Jr. est passé du simple au double. Après sa campagne rookie à 9 points, 5 rebonds, le jeune Nugget a pris une toute autre dimension à 19 points, 7 rebonds cette année. Une explosion offensive qui date de la dernière « bulle »…

« Ces matchs avaient permis à Michael de prendre confiance en lui, mais aussi en ses coéquipiers et le coaching staff a commencé à lui donner plus de responsabilités », rappelle Mike Malone. « Il était plus que prêt pour ça et il les a parfaitement assumées. »

« J’ai définitivement hâte de montrer mes progrès [en défense], peut-être encore plus qu’en attaque »

La différence avec la « bulle », c’est que cette fois, MPJ va devoir gérer une attention défensive accrue, sans l’aimant à l’arrière qu’était Jamal Murray. À vrai dire, avec Aaron Gordon et Nikola Jokic qui prennent déjà beaucoup d’espace dans la peinture, il pourrait bien artiller encore davantage à l’extérieur.

La pression ? MPJ ne la connait pas…

« Il a joué dans des grands matchs et a déjà eu de bons moments, de ce point de vue-là, je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau pour Michael », ajoute Mike Malone. « Ça va être une excellente opportunité pour lui d’en faire l’expérience. »

Face aux Robert Covington, Norman Powell voire Derrick Jones Jr., la nouvelle star de Denver devrait être servi particulièrement suivi. Mais il veut lui aussi montrer qu’il peut peser sur le match défensivement. Souvent critiqué pour son manque de concentration, ou carrément d’application, en défense, MPJ est là aussi prêt à répliquer.

« Tu ne vas pas gagner sans jouer en défense. J’ai définitivement hâte de montrer mes progrès [en défense], peut-être encore plus qu’en attaque. L’attaque viendra au fur et à mesure. Le Game 1 sert clairement à donner le ton de la série, et j’ai hâte de le donner. »