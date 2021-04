Quelles équipes dépendent le plus de leur adresse à 3-points ?

L’adresse à 3-points ne peut pas garantir le succès d’une équipe à elle seule, même dans cette NBA qui joue de plus en plus au large. Attention donc à la dépendance…

Est-ce qu’on vit et qu’on meurt désormais par le tir à 3-points en NBA ? Le tir extérieur représentant désormais près de 40% (39.3% pour être précis) des tentatives, on peut le penser et John Schuhmann, de NBA.com, a partagé un tableau intéressant sur le sujet.

En comparant le bilan des équipes lorsqu’elles ont une adresse supérieure ou inférieure à la moyenne générale de loin (36,7%) lors d’une rencontre, il a ainsi classé les équipes en fonction du différentiel. Et à ce petit jeu, ce sont les Warriors (75% de victoires lorsque leur adresse à 3-points est au-dessus des 36,7% de réussite mais seulement 24,1% lorsqu’elle est en-dessous) qui semblent les plus dépendants de leur réussite extérieure, devant les Blazers, les Celtics, les Raptors et les Hawks.

En bas du classement, ce sont les Nuggets qui en semblent le moins dépendants.

Les Blazers les plus accros

Comme je trouvais le sujet intéressant, j’ai voulu calculer la corrélation exacte entre le pourcentage de réussite à 3-points des équipes et leurs victoires. En le représentant par rapport au rapport de 3-points sur le nombre de tirs totaux (3PAr), on voit une tendance, logique : plus une équipe mise sur le 3-points, plus elle dépend de sa réussite à 3-points.

Toutefois, il est intéressant de noter que la corrélation moyenne n’est que de 0,38 et qu’une victoire ou une défaite ne peut (toujours) pas s’expliquer par la seule adresse extérieure.

Comme souvent dans les tendances, ce sont les valeurs « anormales » qui sont les plus intéressantes et la première chose qui saute aux yeux, c’est que Utah, qui est l’équipe qui base le plus son jeu sur le tir extérieur cette année (49,2% de l’ensemble de ses shoots) est pourtant l’une des moins dépendantes (0,32) de son adresse de loin. C’est que le Jazz est dans le même temps la 3e meilleure défense de NBA.

Au contraire, les Blazers, avec l’une des pires (29e) défenses de la ligue, sont très dépendants (0,56) de leur réussite extérieure pour s’imposer. Mais ça marche aussi dans l’autre sens, les Wolves (27e défense) et les Kings (30e) étant eux peu dépendants de leur adresse à 3-points… car ils perdent aussi les matchs dans lesquels ils en mettent beaucoup.

Quant aux Lakers et aux Nuggets, leurs jeux respectifs se basent avant tout sur les pénétrations et les coupes, ce qui rend leur adresse extérieure sans doute moins essentielle.

Pour shooter à 3-points, il faut avant tout défendre…

Globalement, si une équipe veut s’appuyer sur le tir de loin, elle doit donc d’abord s’appuyer sur une bonne défense.

Pourquoi ? Parce que comme l’explique Todd Whitehead, l’adresse ne dépend pas seulement de la qualité des shooteurs, mais aussi simplement de la chance. En début de saison, on notait ainsi une incroyable adresse extérieure, dont on se demandait si elle n’était pas liée à l’absence des fans, et qui perturbait les stratégies défensives.

Finalement, en comparant l’adresse lors des 25 premiers matchs et celle des 25 suivants, on observe globalement un phénomène classique de « régression vers la moyenne », les équipes les plus adroites du début de saison perdant en précision et les équipes les plus maladroites en gagnant, tout le monde se rapprochant (plus ou moins) des 36,7%.

Attention, cela ne veut pas dire que toutes les équipes sa valent dans leur adresse. Avec leur 41,7% de réussite de loin cette saison, les Clippers réalisent d’ailleurs une campagne historique dans le domaine, seuls les Hornets de 1996/97 ayant fait mieux (42,8%) mais avec une ligne à 3-points plus proche. Et ils sont très largement meilleurs et plus dangereux que les Rockets, pire équipe de loin cette saison avec 33,4% de réussite.

Simplement, l’adresse derrière la ligne des 7m25 n’est qu’un facteur parmi d’autres et on ne peut pas baser la réussite de sa saison entièrement dessus. Car comme le prouve le Jazz, pour qu’il apporte du succès, il faut avant tout qu’il s’appuie sur… une bonne défense.