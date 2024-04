Si les Kings ont la meilleure efficacité offensive de l’histoire, ont-ils la meilleure attaque ?

Sur Twitter, le journaliste Yaya Dubin partageait il y a deux jours une réflexion extrêmement intéressante. Avec une efficacité offensive de 119.4 points sur 100 possessions, les Kings affichent pour le moment l’attaque la plus efficace de l’histoire de la NBA. Toutefois, comme toutes les équipes ont tendance à maximiser leur efficacité offensive, la moyenne générale dans le domaine n’a ainsi jamais été aussi haute.

En « ajustant » l’efficacité offensive des équipes sur une saison par rapport à la moyenne de toutes les franchises sur cette même saison, la troupe de Mike Brown n’affiche ainsi que la 120e attaque depuis la fusion entre la NBA et l’ABA, en 1976. Sur un total de 1 290 équipes.

En clair, Yaya Dubin ajuste les valeurs pour classer les attaques non pas par leur valeur absolue, mais par leur différence par rapport à la norme. Ainsi, la meilleure attaque serait avant tout celle dont l’efficacité se distingue des autres attaques de son époque.

Et alors ? Eh bien, le grand gagnant de cet ajustement s’appelle Steve Nash. Ce sont en effet ses Mavericks de 2003/04 (Dirk Nowitzki, Michael Finley, Antawn Jamison, Antoine Walker…) qui sont premiers, avec une différence d’efficacité de 9.2 points pour 100 possessions par rapport à la moyenne des autres attaques de l’époque. L’ORtg ajusté de cette équipe (ORtg de l’équipe / ORtg moyen * 100) est ainsi de 108.94 contre 104.19 pour les Kings actuels.

Les Suns de 2004/05, boostés par l’arrivée de Steve Nash, sont deuxièmes, alors que le meneur canadien est encore présent avec ses équipes en 4e, 8e, 10e et 12e positions !

Yaya Dubin a d’ailleurs effectué le même travail pour les défenses, et c’est cette fois l’omniprésence des équipes de Tim Duncan qui ressort. Les Spurs de 2003/04 sont ainsi premiers avec une différence de 8.8 points sur 100 possessions par rapport à la moyenne. On retrouve San Antonio à la 7e, 8e, 10e, 14e et 15e places.

Évidemment, on tombe aussi sur les Knicks de Pat Riley ou les Bulls de Tom Thibodeau.

Bien sûr, il est extrêmement compliqué de comparer les attaques à travers les époques, tant les règles ont évolué, tout comme le jeu lui-même. Les Mavericks de 2003/04 sont-ils vraiment la meilleure attaque de l’histoire ? On peut en débattre. L’ajustement de Yaya Dubin permet au moins de relativiser les incroyables efficacités actuelles.