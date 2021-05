Lauri Markkanen impatient de tester sa cote

Free agent, Lauri Markkanen entre-t-il dans les plans des Bulls ? Malgré les déclarations de Billy Donovan et Arturas Karnisovas, on en doute puisque la franchise a tenté de l’échanger en février, et elle est allée chercher Nikola Vucevic. Par ailleurs, la priorité de l’été sera de trouver un très bon meneur, plutôt organisateur pour servir les deux All-Stars. Et ça tombe bien car le Finlandais est impatient de tester la « free agency ».

« Ce qui me caractérise, je pense, c’est que j’ai toujours été un joueur d’équipe, et je pense qu’aujourd’hui, c’est le moment d’aborder la côté business du sport » a expliqué Lauri Markkanen sur NBC Sports. « Je n’ai que 23 ans, et j’ai encore beaucoup de basket devant moi. C’est une bonne occasion de voir ce qu’il y a pour moi. Je peux être un point d’ancrage, et je pense que j’ai davantage à offrir. »

En clair, Lauri Markkanen se sent à l’étroit à Chicago, et ses meilleurs pourcentages en carrière (48% aux tirs, 40% à 3-points) n’effacent pas la déception d’une saison pourrie par le Covid, une blessure à l’épaule, et enfin l’arrivée de Nikola Vucevic qui a grandement réduit son rôle : 21 minutes par match pour seulement 7 tirs en moyenne.

Un avenir aux Spurs ?

« Il y a certaines choses dont je suis satisfait, mais d’un point de vue collectif, c’est décevant » poursuit-il. « L’un de mes objectifs était de shooter à 40% à 3-points, et je l’ai fait. Mais je sais que je peux faire bien plus. Je suis très motivé par l’aspect business de cette année. J’ai un peu mis de côté le basket, et on verra ce qui se passe. »

Pas de regrets donc d’avoir refusé une prolongation de contrat lors de la dernière intersaison ? « Je n’ai aucun regret de l’avoir refusé » répond-il. Je pense que j’avais pris la bonne décision. J’ai encore beaucoup de basket devant moi. Je peux faire plein de choses sur un terrain. J’ai confiance dans mes capacités. »

Si les Bulls décident de ne pas le prolonger, ou de s’aligner sur une offre extérieure, il se murmure que Lauri Markkanen serait en haut de la liste des Spurs pour la prochaine « free agency ».