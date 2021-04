Lauri Markkanen, prochaine cible des Spurs ?

Avec cinq revers de suite, les Bulls sont sortis virtuellement du « play-in » cette nuit, et Billy Donovan tarde à trouver la bonne formule depuis l’arrivée de Nikola Vucevic. Une chose est sûre, le duo Vucevic-Markkanen ne peut pas fonctionner, et le Bleacher Report rapporte que le tandem affiche un différentiel très négatif lorsqu’ils sont alignés ensemble : -17.1 points sur 100 possessions, avec notamment 122.3 points encaissés sur 100 possessions pour les Bulls lorsqu’ils sont ensemble sur le terrain.

Voilà pourquoi la direction ne devrait pas casser sa tirelire cet été sur Markkanen qui sera free agent protégé. Avant la saison, les négociations avaient déjà échoué, et sa cote n’a évidemment pas augmenté après cette saison décevante. Au point même que Chicago était prêt à l’échanger avant la « trade deadline ». Résultat, des franchises ont un oeil sur lui, et nos confrères rapportent que les Spurs seraient prêts à lui faire une très belle offre. C’est ce qu’anticipent des dirigeants et des scouts. Une offre suffisamment conséquente pour empêcher que Chicago s’aligne dessus puisqu’ils auront la main sur le dossier.

San Antonio réalise une superbe saison malgré de nombreux départs et de nombreux pépins, et les finances sont assainies. Avec plusieurs dizaines de millions de dollars comme enveloppe, Gregg Popovich va pouvoir se positionner sur des free agents, et sans doute estime-t-il que Markkanen est l’ailier-fort idéal pour épauler Jakob Poeltl, prolongé l’automne dernier, et dont les qualités défensives sont en nette hausse cette année.