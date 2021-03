Les Bulls écoutent les offres pour Lauri Markkanen…

Même s’il est davantage agressif et efficace (17.7 points de moyenne à 48% de réussite au shoot et 39% à 3-pts) cette saison avec Billy Donovan que par le passé, Lauri Markkanen peine encore à convaincre à Chicago.

L’intérieur finlandais est talentueux offensivement mais fragile physiquement et il n’arrive pas à devenir, sur le long terme, le lieutenant qui pourrait soulager Zach LaVine. Si bien que les dirigeants de Chicago ne l’ont pas prolongé avant le début de saison.

Ces derniers semblent ainsi prêts à s’en séparer puisque The Athletic nous apprend que plusieurs équipes sont intéressées par Lauri Markkanen et surtout que les Bulls écoutent et ne ferment pas la porte à un départ.

Il n’est donc pas certain que l’intérieur, qui sera free agent protégé cet été, finisse la saison dans l’Illinois. Et cela confirme que Chicago (neuvième de l’Est actuellement) cherche à améliorer son effectif puisque des rumeurs autour de Lonzo Ball ont été évoquées ces derniers jours.