Des offres des Bulls et des Hawks pour Lonzo Ball ?

Free agent à la fin de la saison, Lonzo Ball pourrait faire ses valises d’ici le 25 mars, date-butoir pour effectuer des échanges. Le meneur des Pelicans réalise sa meilleure saison en carrière, et il intéresse plusieurs franchises.

On avait évoqué les Clippers et The Ringer parle désormais de deux franchises de l’Est. Il y a d’abord les Bulls, et ce n’est pas nouveau. Chicago cherche un meneur passeur pour soulager Zach LaVine, et Lonzo Ball a effectivement le profil pour le libérer d’une certaine charge, à la fois en attaque, mais aussi en défense.

Selon nos confrères, Chicago a proposé Tomas Satoransky et des seconds tours de Draft. Les Pelicans seraient prêts à le lâcher si Chicago remplace les seconds tours de Draft par un premier tour ou un jeune joueur.

Le duo Reddish-Williamson recomposé ?

La nouveauté, c’est d’apprendre que les Hawks seraient aussi intéressés par Lonzo Ball. Atlanta est tout simplement l’équipe la plus forme de la NBA avec huit victoires de suite, et l’idée serait, comme à Chicago, de soulager Trae Young pour qu’il se concentre sur le « scoring ». Les discussions porteraient autour de Cam Reddish, qui réalisait une belle saison avant de se blesser. Pourquoi Cam Reddish ? Peut-être parce qu’il était coéquipier de Zion Williamson à Duke, et on sait qu’il y a une grosse connexion Blue Devils à la Nouvelle Orléans.

Si Lonzo Ball venait à rester aux Pelicans pour la fin de saison, les Knicks se positionneraient sur lui à la free agency. Mais la Nouvelle Orléans a la main sur le dossier et pourra égaler toutes les offres pour le conserver.