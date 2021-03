En quête de renfort à la mène, les Clippers viseraient Lonzo Ball

C’est un secret de polichinelle qui se confirme davantage, à l’approche de la « trade deadline » : les Clippers souhaitent se renforcer à la mène. En ce sens, le New York Times rapporte que la franchise californienne aurait des vues sur Lonzo Ball.

Auteur de sa meilleure saison en carrière, à titre individuel, le meneur des Pelicans (14.2 points, 4.2 rebonds et 5.6 passes de moyenne, à 39% à 3-points) apporterait un joli coup de boost à la propulsion arrière des Clippers, par sa créativité, ses qualités défensives et désormais son shoot extérieur, de plus en plus fiable. En manque d’organisateurs de métier, les hommes de Tyronn Lue sont pour le moment contraints de s’appuyer exclusivement sur Paul George et Kawhi Leonard à la création.

En plus de Lonzo Ball, qui figurerait sur les tablettes de quelques autres équipes (Bulls et Knicks, pour ne citer qu’elles), les Clippers auraient également dans leur viseur plusieurs autres meneurs de jeu.

Cinq meneurs dans le viseur ?

À commencer par Kyle Lowry, dont le nom revient avec insistance et qui pourrait retrouver à Los Angeles Kawhi Leonard et Serge Ibaka, avec qui il a été champion en 2019, à Toronto. Mais les Raptors ne seraient pas vendeurs… Autre vétéran qui serait visé par la franchise de L.A. : George Hill, actuellement plâtré du côté du Thunder.

À moins que les Clippers ne décident de jeter leur dévolu sur Terry Rozier, plus jeune que les deux joueurs précédemment cités et en pleine forme dernièrement avec les Hornets, ou sur Ricky Rubio, auteur d’une saison en demi-teinte avec les Wolves mais dont les qualités d’organisateur restent séduisantes.

Quoi qu’il en soit, comme précisé ensuite par le New York Times, la franchise californienne aura sans doute besoin d’une troisième équipe pour mettre en place un éventuel transfert, vu qu’elle ne dispose d’aucun premier tour de Draft avant au moins 2027 !

Une chose est sûre, les Clippers n’ont plus que six jours pour renforcer ce poste de meneur car passé le 25 mars prochain, il leur sera impossible de réaliser le moindre échange.