Luka Doncic et Marcus Morris ont enterré la hache de guerre

Une odeur de revanche va planer sur la série entre les Clippers et les Mavericks, au premier tour des playoffs 2021.

Moins d’un an après leur affrontement dans la « bulle » d’Orlando, remporté à l’arrivée 4-2 par Los Angeles, les deux équipes vont effectivement se disputer une nouvelle fois une place en demi-finale de conférence.

Rayonnant pour sa toute première campagne de playoffs en carrière, avec près de 31 points, 10 rebonds et 9 passes de moyenne, Luka Doncic avait d’ailleurs longtemps fait douter les Clippers à l’époque, avant de finalement rendre les armes, à la tête de Mavericks très affaiblis suite à la blessure en cours de série de Kristaps Porzingis.

Et pour faire déjouer et sortir de ses gonds le prodige slovène, auteur d’un énorme « game-winner » à 3-points pour égaliser à 2-2 dans le Game 4, les joueurs de Los Angeles s’en étaient notamment remis au « trashtalking » de son défenseur attitré, Marcus Morris. Sans oublier ses fourberies, pour ne pas dire ses sales coups.

Lourd passif entre les deux hommes

Dans le Game 5, l’ailier des Clippers avait ainsi marché (volontairement ?) sur la cheville gauche fragilisée de Luka Doncic, au point de lui enlever sa chaussure sur ce geste.

« J’espère que ce n’était pas volontaire, mais j’ai ma propre opinion là-dessus. Chacun se fera la sienne, mais j’espère juste que ce n’était pas intentionnel. Je veux passer à autre chose. Mais si c’est le cas, c’est vraiment dégueulasse », livrait dans la foulée la superstar des Mavericks.

Ce à quoi Marcus Morris a évidemment répondu ensuite : « Quelqu’un essaie vraiment de faire toute une histoire autour de cette volonté de blesser un autre joueur. Je me bats pour le respect, la morale et le travail. Ma famille me regarde. J’ai bataillé avec des grands joueurs, depuis dix ans, et pas une seule fois je n’ai essayé d’en blesser un avec un mauvais geste. Luka [Doncic] est un grand joueur en devenir, mais il me manque de respect. Je ne suis pas un sale joueur. C’est absurde et ça va beaucoup trop loin. »

Pour autant, dans le Game 6, le jumeau Morris avait carrément été expulsé pour avoir frappé puis envoyé au sol le Rookie de l’année 2019 !

« C’était un geste lamentable » regrettait dans la foulée Luka Doncic. « Cela fait deux matches de suite qu’il fait des choses comme ça. Dans le match précédent, j’espérais vraiment que ce n’était pas volontaire, mais en voyant sa faute [dans le Game 6], vous imaginez ce que j’en pense désormais… »

Et Marcus Morris de se justifier une fois de plus, après la qualification de son équipe.

« Il y a eu beaucoup d’accrochages dans cette série. C’était un vrai combat. Je ne veux pas que les gens confondent le fait de se donner à fond au basket et le fait d’essayer de blesser quelqu’un. […] Il est jeune et il va être le visage de la NBA. Je prends tout ça en compte. Je joue depuis un moment, et je sais comment ça fonctionne… Je suis adulte et je campe sur mes positions. Je n’ai jamais voulu lui marcher sur la cheville. Ils peuvent dire tout ce qu’ils veulent, ici et là, sur Twitter… Peu importe. »

Luka Doncic prêt à prendre sa revanche

Depuis, les relations entre les deux joueurs étaient logiquement loin d’être au beau fixe. Pour autant, interrogé la nuit dernière au sujet de ces retrouvailles entre Los Angeles et Dallas, Luka Doncic a confié être passé à autre chose puisque Marcus Morris lui a présenté ses excuses, plus tôt dans la saison.

« C’est un sacré joueur, un sacré défenseur », reconnaissait ensuite à ESPN le maître à jouer des Mavericks, à propos de l’ailier des Clippers. « Le trashtalking est forcément toujours présent car, s’il ne l’est pas, c’est que vous n’êtes pas vraiment en train de rivaliser [avec quelqu’un]. Donc ça va être super. »

De son côté, Tyronn Lue a également été invité à s’exprimer sur cette série à venir et sur le danger que représentera Luka Doncic pour son équipe.

« Nous savons qu’il est la tête de gondole [des Mavericks] et ce sera un défi compliqué pour nous », estimait ainsi le coach de la franchise californienne, assistant de Doc Rivers en 2019/20. « Mais nous devrons proposer différentes choses face à lui, et ne surtout pas le laisser se sentir à l’aise face à nous. »