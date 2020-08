Marcus Morris expulsé pour sa vilaine faute sur Luka Doncic

Il a beau dire qu’il n’est pas un sale joueur, et qu’il n’entre pas sur le terrain pour blesser un adversaire, Marcus Morris s’est à nouveau fait remarquer par un sale geste, et c’est à nouveau sur Luka Doncic. Cette fois, l’ailier des Clippers ne lui a pas marché sur le pied, mais il l’a doublement frappé à la tête, puis attrapé au collet pour l’envoyer au sol. Sans surprise, il a écopé d’une Flagrante II et il a été expulsé sur le champ.

Quant à Luka Doncic, envoyé au sol, il était prêt à venir aux mains et Boban Marjanovic a dû le retenir… Quant à Doc Rivers, il a expliqué que son joueur avait surtout été victime de sa réputation : « Franchement, si ce n’est pas Marcus, il n’est pas expulsé. Pour moi, il a joué le ballon, et il l’a raté. Ça arrive tous les jours. »