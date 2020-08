Marcus Morris accusé d’avoir voulu blesser Luka Doncic

Est-ce que Marcus Morris Sr. a cherché à blesser Luka Doncic ? La question anime tous les plateaux TV et les réseaux sociaux puisque l’ailier des Clippers a marché sur la cheville blessée de la star des Mavericks, au point de lui enlever sa chaussure.

« J’ai ma propre opinion là-dessus. J’espère que ce n’était pas volontaire. Dites-moi ce que vous en pensez ?« demande le Slovène à la presse. « J’espère juste que ce n’était pas intentionnel, mais chacun se fera son opinion. On passe juste à autre chose. »

Même réponse chez Rick Carlisle, expulsé en cours de match. « J’espère que ce n’était pas volontaire. C’est tout ce que je dirai sur le sujet. »

« Pendant tout le match, il m’a dit beaucoup de sales trucs »

Quant à Morris Sr., il se défend. « Je joue au basket avec du respect pour moi-même et les autres. Pour moi, c’est dingue qu’on puisse imaginer que j’ai cherché à blesser quelqu’un » écrit le Clipper sur Twitter. « Je joue face aux meilleurs depuis 10 ans. Je défend des principes et le travail. Je suis un compétiteur et je donne tout à chaque match. Je n’ai jamais pris le basket au sérieux au point de vouloir blesser quelqu’un. Je ne vais pas m’excuser pour cette merde car je sais ce que j’apporte tous les jours. Il y a une faute de jugement. Je joue pour la compétition. »

Qu’en pense Doncic ? « Je ne veux pas lui parler. Pendant tout le match, il m’a dit beaucoup de sales trucs. Je ne veux simplement pas lui parler. Je veux passer à autre chose. Je le répète, chacun se fera sa propre opinion. J’espère que ce n’était pas intentionnel, et si c’est le cas, c’est vraiment dégueulasse. »