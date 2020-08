Marcus Morris : « Luka Doncic me manque de respect, je ne suis pas un sale joueur »

Après le Game 5, Luka Doncic avait expliqué avoir sa « propre opinion » sur cette action du troisième quart-temps. Le Slovène estimait que Marcus Morris lui avait volontairement marché sur la cheville gauche (celle touchée en début de série), au point de lui enlever sa chaussure.

Marcus Morris s’était bien évidemment défendu d’une telle attitude et au lendemain du match, il a tenu à insister.

« Quelqu’un essaie vraiment de faire une histoire autour de cette volonté de blesser un autre joueur », explique-t-il à ESPN. « Je me bats pour le respect, la morale et le travail. Ma famille me regarde. J’ai bataillé avec des grands joueurs et pas une seule fois j’ai essayé d’en blesser un avec un mauvais geste. Luka est un grand joueur en devenir mais il me manque de respect, donc j’avais besoin d’en parler. Je ne suis pas un sale joueur, c’est absurde et ça va trop loin. »

L’ailier de Los Angeles a été rejoint dans ses commentaires par Doc Rivers. « La polémique autour de Marcus est absurde », affirme le coach des Clippers. « Je ne sais même pas pourquoi on en parle, sauf pour confirmer la version de quelqu’un. J’ai été très surpris d’entendre ça, c’est absolument absurde. »

Sauf que Marcus Morris et Luka Doncic ont déjà un passif dans cette série. Ce sont déjà eux qui étaient à l’origine de l’expulsion de Kristaps Porzingis dans le Game 1. Ils échangent souvent des mots doux et dans le Game 5, Rick Carlisle s’est plaint de l’attitude de Marcus Morris, qui a placé ses pieds sous ceux de Luka Doncic après un shoot à 3-pts. Là encore, c’est dangereux pour les chevilles…

« Il n’y a pas de place pour ce genre de geste dans le basket », estime le coach des Mavericks. « La ligue a la capacité de revenir rétroactivement pour voir et décider si c’était intentionnel ou non. Je ne suis pas dans la tête de Morris mais j’aimerais que la ligue regarde de plus près. Car on veut que les joueurs ne soient pas mis en danger, ni les nôtres ni ceux des Clippers. »