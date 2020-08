Un peu de stress pour ce premier match de playoffs en carrière ? Possible. Kristaps Porzingis a ainsi reçu deux fautes techniques face aux Clippers et a été expulsé en troisième quart, obligeant Luka Doncic à se démultiplier.

La première faute technique arrive en deuxième quart-temps. L’intérieur letton contre Paul George mais les arbitres sifflent une faute. Il réagit avec un coup de poing dans l’air car, le ralenti le confirmera, son contre était très propre.

« La première, c’est pour le coup de poing et ils vont la siffler à chaque fois. Je dois être plus malin et contrôler mes émotions », analyse ainsi Kristaps Porzingis pour ESPN. « C’est automatique, c’est dans le règlement », ajoute Rick Carlisle. « Il n’y a même pas à discuter. »

« Je dois être plus intelligent et contrôler mes émotions la prochaine fois »



La seconde intervient après la pause. Marcus Morris défend sur Luka Doncic et après le coup de sifflet il continue de garder les mains sur la star slovène.

Les deux hommes s’expliquent et Kristaps Porzingis arrive pour régler ses comptes avec le joueur des Clippers.

« Je l’ai vu rentrer dans Luka et je n’ai pas aimé ça », se justifie-t-il. « Voilà pourquoi j’ai réagi ainsi. C’est malin de leur part, et moi je dois être plus intelligent et contrôler mes émotions la prochaine fois. »

Les arbitres ont considéré que le Letton avait « envenimé cette altercation », ce qui est relativement juste avec les ralentis, et l’ont donc sanctionné d’une seconde faute technique, synonyme de retour aux vestiaires.

« J’aurais aimé que KP joue, ce sont les playoffs et personne ne devrait être expulsé. Cela a fait mal à leur équipe »



Luka Doncic a salué l’attitude de son coéquipier, qui « assure mes arrières », et estimé que l’expulsion n’était pas « juste ». Même réaction chez Marcus Morris, qui a lui aussi pris une faute technique dans l’histoire, même si les Clippers n’étaient sans doute pas mécontents de voir l’ancien Knick quitter le parquet aussi tôt.

« Ce n’était pas grand-chose franchement. Doncic a jugé que j’avais été un peu trop physique, mais si on regarde la vidéo, je n’ai rien fait ou presque. Ce n’est pas assez pour prendre une faute technique. J’aurais aimé que KP joue, ce sont les playoffs et personne ne devrait être expulsé. Cela a fait mal à leur équipe. Ce n’est pas ma faute, mais je ne pense pas que c’était sérieux. »

Deux mauvaises réactions, inutiles surtout, un match frustrant plus une expulsion pour Kristaps Porzingis (14 points, 6 rebonds en 20 minutes) et une défaite pour Dallas. C’est le métier qui rentre…