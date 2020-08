Les Clippers s’en sortent de justesse face à un Luka Doncic historique

Les Clippers démarrent ce match et cette série tambour battant. Dans le sillage de Paul George et de Kawhi Leonard, ils asphyxient Dallas en switchant sur chaque pick-and-roll de Luka Doncic, provoquant cinq ballons perdus du Slovène. De l’autre côté, ils trouvent tirs ouverts après tirs ouverts et mènent 18-2 après moins de quatre minutes !

K.O. debout, Dallas profite des premières rotations de Doc Rivers pour rentrer dans le match. Ils attaquent Lou Williams et Reggie Jackson sur chaque action, font eux aussi mouche de loin et égalisent à 22 partout. L’adresse longue de distance de Seth Curry et de Michael Kidd-Gilchrist mettent même les Mavs devant, et un nouveau 3-points de Luka Doncic leur donne quatre points d’avance après un quart temps (38-34).

Kristaps Porzingis expulsé !

Le banc de Los Angeles continue de souffrir et Dallas en profite pour passer les 60% de réussite aux tirs. Seth Curry enfile les perles alors que Luka Doncic punit la défense des Clippers pour mettre Dallas à +14 (50-36).

Un temps-mort de Doc Rivers remet Los Angeles en selle. Paul George et Kawhi Leonard enclenchent la vitesse supérieure et lancent un 14-2 pour ramener leur équipe à -2 (52-50). Une nouvelle perte de balle de Luka Doncic confirme le renouveau des Clippers et cinq points de suite de Marcus Morris mettent les deux équipes dos à dos (57-57). Le prodige des Mavs, bien épaulé par Kristaps Porzingis et par l’adresse longue distance de Tim Hardaway Jr, finit la mi-temps en trombe et grâce à lui Dallas garde la tête (69-66).

La deuxième mi-temps commence sur une base beaucoup plus défensive. Il faut attendre plus de deux minutes pour voir Luka Doncic débloquer le compteur des deux équipes et trois minutes pour voir une altercation entre Morris et Porzingis déboucher sur une double faute technique et l’expulsion du Letton qui écope de sa deuxième technique de la soirée ! Dans la foulée, Patrick Beverley se voit lui siffler sa cinquième faute personnelle en 11 minutes de jeu.

L’absence du pivot texan s’avère cependant beaucoup plus préjudiciable. La défense des Clippers se focalise encore plus sur Luka Doncic et grâce au trio Leonard – Morris – Zubac, ils parviennent à reprendre l’avantage (82-76). Alors que le Slovène se démène, Dallas ne marque que 13 points dans ce troisième quart temps, dont 11 de son meneur, et ne convertit qu’une de ses dix tentatives de loin (87-82).

Kawhi Leonard et Paul George finissent le boulot

Après les entrées de Reggie Jackson et Lou Williams, Rick Carlisle cible les deux arrières pour permettre à son équipe de revenir à égalité (91-91). Avec Kawhi Leonard sur le banc, Paul George prend ses responsabilités. Il enchaine un lay-up et un tir à mi-distance pour remettre les Clippers devant au score. Doc Rivers relance alors Kawhi Leonard mais Luka Doncic continue son festival pour garder Dallas en embuscade (99-98).

Le « money time » se transforme en duel entre le duo Leonard – George et Luka Doncic. Le MVP des dernières Finals frappe en premier en se créant facilement son tir à mi-distance alors que Paul George décale Pat Beverley, laissé seul dans le corner par la défense texane, qui ne tremble pas. À chaque fois, Luka Doncic répond. Tir à reculons, puis tir avec la planche mais son numéro de soliste, et la perte totale d’adresse de ses coéquipiers, finissent par lâcher face au collectif californien. Marcus Morris et Lou Williams secondent leurs stars à merveille et c’est finalement un 3-points de Paul George avec 42 secondes à jouer qui tue le match en mettant Dallas à -8 (114-106).

Dans le sillage de l’exploit de Luka Doncic (premier à joueur à inscrire au moins 40 points pour ses débuts en playoffs), Dallas peut se mordre les doigts mais peut également être encouragé par la façon dont ils ont pu attaquer le banc de Los Angeles. Rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi pour le Game 2.