Les Cavaliers impuissants face à Domantas Sabonis

« Chaque match a son importance, on a vu que les Wizards avaient perdu mais cela ne dépend que de nous. » À moins d’une semaine de la fin de la compétition, Domantas Sabonis sait que son équipe n’a plus de temps à perdre pour tenter de remonter le plus haut possible à l’Est, dans l’optique du « play-in ».

Hors de question donc de passer à côté de cette partie, face à un adversaire qui ne joue plus rien et qui a dû se contenter d’une rotation à huit joueurs en raison d’une quantité d’absences (Kevin Love, Darius Garland…).

Mission accomplie pour Indiana qui a pourtant dû attendre la seconde période, en particulièrement le dernier quart-temps pour faire la différence au score. Cleveland s’est principalement reposé sur son tandem de jeunes Collin Sexton – Isaac Okoro pour virer en tête à la pause (60-53).

Un duo très entreprenant mais plus ou moins heureux en termes d’adresse avec un piètre 15/46 en cumulé… Hormis un panier primé, le meneur a été incapable de sanctionner hors de la raquette. Son coéquipier rookie a signé son premier double-double en carrière, à l’instar de Dean Wade, auteur d’un match très solide et bien plus efficace.

Kelan Martin, le facteur X

Mais cette triplette au temps de jeu élevé a manqué de jus pour finir la rencontre. Cleveland n’a pas su résister à la nouvelle bonne sortie de T.J. McConnell qui, à l’entame du quatrième quart-temps, a servi à volonté l’homme chaud des Pacers : Kelan Martin. À 3-points ou en « floater », l’ailier a fait le plein de confiance en signant un nouveau record en carrière, pulvérisant sa meilleure marque de la saison.

Mais c’est au retour en jeu de Domantas Sabonis que les Pacers ont pris les devants pour de bon. Le Lituanien a d’abord dominé Jarrett Allen au poste, puis Caris LeVert, meilleur passeur de la rencontre, l’a bien trouvé sur sa coupe en transition. Toujours en transition, le gaucher a trouvé Kelan Martin derrière l’arc. Grâce à de bonnes séquences défensives, Indiana a sanctionné (92-100) à trois minutes de la fin et ne sera plus rejoint.

Victoire des Pacers (32v-36d) qui reçoivent les Sixers la nuit prochaine, tandis que les Cavs (21v-48d) reçoivent les Celtics. Pour tenter de mettre fin à leur série en cours de 11 défaites de suite.